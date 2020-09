Les Emmys 2020 ont rendu la pandémie COVID-19 un peu plus élégante grâce à … des smokings Hazmat.

Les présentateurs du trophée lors de la remise des prix du dimanche 20 septembre ont revêtu des combinaisons de protection contre les matières dangereuses pour les mesures de santé et de sécurité. La tenue a été créée par la costumière Katja Cahill et le producteur exécutif Guy Carrington. Le duo a travaillé avec un fabricant de matières dangereuses pour la plus haute qualité afin “d’assurer la santé et la sécurité de tous nos gagnants et du présentateur en suivant tous les protocoles de santé et de sécurité – avec une torsion.”

Voir une photo du smoking ci-dessous.

Le communiqué de presse des Emmys a ajouté qu’ils “garderaient [the ceremony] sûr et chic “alors qu’ils visitaient les maisons de certains gagnants pendant la télédiffusion. Cependant, la majorité de l’émission était virtuelle, les nominés étant à l’écoute via Zoom.

Voir les réactions des téléspectateurs à la déclaration de mode apocalyptique ci-dessous.

Le spectacle de cette année était animé par Jimmy Kimmel dans un auditorium presque vide. Pendant le monologue d’ouverture, la production a utilisé des images du public des années passées avant de révéler des découpes en carton de célébrités dans le public.