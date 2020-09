Selon le journal croate Sportske Novosti, les Rangers ont rejeté une offre de 9 millions d’euros (8 millions de livres sterling) de Leeds United pour Borna Barisic plus tôt cet été.

Le rapport note que Leeds veut maintenant le défenseur du Dinamo Zagreb Josko Gvardiol et affirme que Marcelo Bielsa aime clairement les joueurs croates parce qu’il voulait aussi Barisic.

Leeds aurait offert aux Rangers 8 millions de livres sterling pour Barisic plus tôt cet été, mais les Rangers ont dit non – et Leeds n’est apparemment pas revenu.

Reste à savoir s’ils regardent toujours Barisic plus tard dans la fenêtre de transfert, mais les Rangers ne voudront certainement pas le perdre.

L’arrière gauche a connu une première saison difficile chez les Rangers après avoir signé à Osijek à l’été 2018, mais a été exceptionnel la saison dernière.

Barisic a accumulé deux buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière, et est déjà sur un but et trois passes cette saison.

L’international croate est l’un des joueurs clés des Rangers et serait très difficile à remplacer pour Steven Gerrard.

Ce n’est pas une grande surprise que les Rangers aient rejeté cette offre d’ouverture, mais avec Barry Douglas potentiellement quitter Leeds cet été, ce ne serait pas une énorme surprise si Leeds revenait avec une nouvelle offre avant la fin de la fenêtre de transfert.

