Les Rangers auraient peut-être trouvé une nouvelle façon de signer enfin Daniel Johnson.

Le Gers a été fortement lié à un déménagement du milieu de terrain de Preston au cours de la semaine dernière.

Selon The Daily Record, les Rangers pensent que des honoraires d’environ 2 millions de livres sterling pourront le récompenser de Deepdale.

Mais la tenue Ibrox aurait peut-être un moyen de le signer pour moins cher que cela.

Le Scottish Sun a rapporté mercredi soir que les Rangers avaient dit à Jordan Jones qu’il pouvait quitter Glasgow.

Et le rapport ajoute que les Bleus légers pourraient l’envoyer dans la tenue du championnat dans le cadre d’un arrangement joueur plus cash qui verrait la star jamaïcaine se diriger au nord de la frontière.

Le Scottish Sun affirme également qu’un certain nombre d’équipes du championnat sont friandes de l’international d’Irlande du Nord, disponible pour moins d’un million de livres sterling.

Johnson n’a plus qu’un an sur son contrat et quelle bonne affaire ce serait si les Rangers pouvaient non seulement décharger Jones, mais aussi signer un joueur de haut niveau pour un peu plus d’un million de livres sterling.

