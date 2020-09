Selon Sky Sports, l’ailier du Real Madrid, Gareth Bale, attend le feu vert pour se rendre à Londres et rejoindre Tottenham Hotspur.

On prétend que les avocats rédigent des contrats pour le retour étonnant de Bale, le Gallois désireux de faire son retour.

Bale attend maintenant qu’on lui dise qu’il est libre de voler vers l’Angleterre dans son jet privé, avec des progrès lents.

Le Gallois aurait mis un mois pour se mettre en forme, ce qui signifie que les fans des Spurs devront attendre de voir le meilleur de lui – probablement contre West Ham United, après la pause internationale d’octobre.

Le Mirror affirme que les frais de prêt en cause s’élèvent à 10 millions de livres sterling, tandis que les Spurs paieront 250000 £ par semaine de son salaire.

De plus, Fabrizio Romano a tweeté que Bale souhaitait que l’accord soit conclu le plus tôt possible, tandis que Manchester United n’est pas en course.

Bale, 31 ans, a marqué 55 buts en 203 matchs pour les Spurs entre 2007 et 2013, avant de se rendre au Real Madrid pour un record du monde à l’époque.

Bale a fracassé 105 buts en 251 matchs pour le Real, mais s’est retrouvé en disgrâce sous Zinedine Zidane – et va maintenant faire un retour remarquable aux Spurs, où il espère retrouver sa meilleure forme.

