La salle de sport au sous-sol du complexe d’appartements de Ruth Bader Ginsburg était petite et humide, avec des équipements low-tech et un éclairage fluorescent, pas un cadre prometteur pour ce que nous espérions être l’un des tournages les plus importants de notre documentaire sur la vie du juge Ginsburg. Après que la justice nous ait surpris en acceptant notre demande de filmer sa routine d’entraînement, on nous a dit que nous pouvions filmer exactement 30 minutes de la séance de 60 minutes. Nous étions sceptiques quant au fait que RBG puisse faire 20 pompes ou tenir une séquence de planches comme cela avait été rapporté, et nous nous attendions à ce qu’on nous dise d’éteindre les caméras avant le début des exercices les plus éprouvants. «Jusqu’à ce que notre temps soit écoulé», avons-nous dit à nos directeurs de la photographie, «continuez à rouler.»

Pendant que nous nous inquiétions, notre personnage principal s’était préparé pour son tour de star. RBG est entrée dans la salle de sport dans une tenue meilleure que n’importe quel superviseur de garde-robe aurait pu imaginer: son chouchou, des baskets blanches, des sweats bleus et un sweat-shirt orné de lettres blanches audacieuses: “Super Diva!” Son entraîneur personnel lui a fait subir un entraînement énergique comprenant des tractions TRX, de l’haltérophilie et ces planches et pompes, exécutés avec vigueur. Elle nous a tout filmé. Ce qu’elle ne voulait pas à la caméra, il s’est avéré, c’était qu’elle attache ses chaussures et s’échauffe – les parties lentes. La juge Ginsburg a compris que cela se lirait comme une séquence d’action et c’est ainsi qu’elle voulait que cela se déroule. Inutile de dire que nous avons utilisé les images à l’air libre de notre film.

RBG n’avait aucun contrôle éditorial sur notre documentaire. Nous ne lui avons jamais montré un premier montage, ni demandé à en voir un. Mais une série de décisions stratégiques qu’elle a prises au cours des trois années qui ont suivi notre première approche de la première du film ont eu un impact énorme sur la conception de notre film.

En janvier 2015, lorsque nous lui avons envoyé un e-mail pour la première fois lui demandant si elle accepterait de nous laisser faire un documentaire sur elle, la juge Ginsburg, alors âgée de 82 ans, a répondu qu’il était «trop tôt» pour un tel projet. Réalisant que ce n’était pas exactement un non, nous avons passé les mois suivants à faire des recherches sur sa vie et sur les amis et collègues qui pourraient créer des personnages forts à la caméra avant d’envoyer une proposition plus détaillée avec une liste de personnes que nous espérions interviewer. La justice nous connaissait déjà un peu; nous l’avions interviewée pour des projets précédents. Peut-être qu’elle nous testait pour voir si nous étions assez sérieux pour la tâche de documenter sa vie. Ginsburg a répondu à cette deuxième demande en disant qu’elle ne serait pas prête à s’asseoir avec nous pendant au moins deux ans de plus. Mais elle a ajouté trois noms à la liste des personnes interrogées. Tous les trois étaient des sujets vivants et ouverts racontant le genre d’histoires qui font chanter un portrait biographique. Tous les trois ont fait la coupe finale.

Quelques mois plus tard, l’assistant de Ginsburg nous a envoyé une liste d’environ 10 «événements à venir qui pourraient vous intéresser à filmer». Ces événements, pour la plupart non encore inscrits sur son calendrier public, constitueront le cœur de notre tournage vérité: parmi eux, un discours privé à la mémoire de son cher ami et opposant idéologique Antonin Scalia; sa toute première visite au Virginia Military Institute, une école ouverte aux femmes par une décision qu’elle avait rédigée 20 ans auparavant; et la pièce de résistance, une répétition et une interprétation de son rôle de parole en tant que duchesse de Krakenthorp dans l’opéra français «La fille du régiment». La juge Ginsburg avait-elle soigneusement organisé ces scènes pour s’assurer que nous capturions de vastes facettes de sa vie: une amitié à travers l’allée, une décision de justice historique, une performance digne d’une diva? Nous n’avons jamais demandé.

Au moment où nous nous sommes assis pour interviewer la juge Ginsburg en juillet 2017 – exactement deux ans après son dicton «deux ans de plus» – nous avions accumulé suffisamment de séquences de vérité, de documents d’archives et d’entretiens secondaires pour monter ensemble la majeure partie du film, laissant des trous. où nous manquions de perspicacité et de détails de la justice. Nous n’avions pas besoin de perdre son temps sur des anecdotes que nous avions capturées à partir d’autres sources ou des chapitres de sa vie qui finiraient sur le sol de la salle de coupe. En raison du calendrier de production qu’elle avait dicté, nous savions exactement ce dont nous avions besoin.

Quelques semaines après la sortie en salle de «RBG», nous avons rendu visite à RBG la personne, portant un cadeau: une copie encadrée d’une histoire de Variety intitulée «Comment Ruth Bader Ginsburg est devenue un vengeur au box-office d’été.» Notre éditeur junior l’avait illustré avec une image du visage de Ginsburg photographiée sur un corps de bandes dessinées Marvel. RBG a gloussé de joie – et nous avons peut-être aussi détecté un signe de fierté. Peut-être que la justice savait qu’elle était non seulement la principale dame à l’écran, mais aussi l’une des principales forces créatives de notre film.

Julie Cohen et Betsy West sont les administrateurs de «RBG». Le film de 2019 a été nominé pour deux Oscars: long métrage documentaire et chanson originale pour «I’ll Fight» de Diane Warren.