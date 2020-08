Tout au long de l’histoire, le cinéma nous a présenté toutes sortes de robots allant de l’utile au terrifiant, le tout dans d’innombrables films de différents genres, qu’ils soient entièrement de science-fiction ou même d’horreur. Bien que la saga Alien soit précisément celle d’un être extraterrestre, l’un de ses principaux ennemis a été les robots de Weyland Corporation.

Bien que nous ne sachions pas grand-chose de leurs intentions – ou plutôt de leur programmation – l’histoire nous dit qu’il ne faut pas faire entièrement confiance à cette société en charge de leur construction, c’est pourquoi ils font partie de notre liste de robots redoutables dans les films, mais combien? il y a plus?

Voici quelques-uns des robots les plus effrayants des films, tous une menace à laquelle nous ne voulons jamais faire face.

NS-5 (I, robot, 2004)

Les machines

En 2035, pratiquement tous les humains auront un robot humanoïde complexe programmé avec trois lois fondamentales de la robotique: ne jamais blesser un humain, obéir toujours aux humains tant que la première loi n’est pas enfreinte, et protéger leur propre existence sans violer la première. deux lois.

Cependant, une série d’événements transformeront les nouveaux modèles NS-5 en des êtres extrêmement dangereux, car ils ont une force, une agilité et une vitesse impressionnantes, ils ne peuvent pas être raisonnés et ils ne s’arrêteront pas avant d’avoir accompli leur mission.

La compagnie

Créé par Alfred Lanning et Lawrence Robertson, États-Unis La robotique a été responsable des avancées majeures dans le domaine de la robotique. Malheureusement pour nous, ces avancées ont permis le développement de l’intelligence artificielle sous forme de V.I.K.I., qui considère les humains comme une espèce autodestructrice et extrêmement difficile à protéger. Par conséquent, l’I.A. a programmé les modèles NS-5 pour violer les lois de la robotique dans une tentative de protéger la civilisation.

Sentinelles (Matrix, 1999)

Les machines

Alors que la matrice exerce son contrôle sur une grande partie de l’humanité à travers un monde virtuel complexe et ses agents féroces, dans le monde réel, les choses ne sont pas beaucoup mieux. Consciente du risque posé par les humains libres, la forme d’intelligence artificielle a développé des robots monstrueux appelés Sentinelles, qui sont constamment à la recherche des navires voyous et de trouver un chemin vers Sion, la dernière civilisation humaine.

La compagnie

On sait peu de choses sur les origines de la Matrice: les humains ont célébré sa création, on ne sait pas si c’est elle qui a déclenché la guerre contre l’humanité, la civilisation a bloqué la lumière du soleil pour empêcher A.I. avait des sources d’énergie et finalement le système a fini par utiliser des humains comme batteries pour survivre. Actuellement, le monde approche de l’an 2199 et certains rebelles pensent que Neo – l’élu – sera en mesure de mettre fin à ce conflit millénaire.

ED-209 (RoboCop, 1987)

La machine

Dans un Detroit envahi par la criminalité, la société OCP (Omni Consumer Products) parvient à reprendre le service de police après avoir signé un contrat d’un million de dollars avec le gouvernement de la ville. Dans un mouvement révolutionnaire, l’organisation décide de travailler avec des mécanismes robotiques pour aider à faire appliquer la loi dans les rues de la ville.

L’une des premières options est Enforcement Droid Series 209 (ED-209), un robot gigantesque dont les armes puissantes intimideraient n’importe qui. C’est dommage qu’il ne puisse pas marcher dans les escaliers et qu’il souffre d’une série de défauts qui font de lui une menace pour la société …

La compagnie

Bien que certains pensent que les avancées d’OCP suffiront pour mettre fin à la violence à Detroit, la vérité est qu’il s’agit d’une organisation en proie à la corruption, le PDG Dick Jones lui-même ayant des liens importants avec le crime organisé. Pour cette raison, l’entité a décidé de programmer RoboCop pour être incapable d’arrêter un dirigeant d’OCP et a même conservé un modèle ED-209 pour la protection.

Épées mobiles autonomes a.k.a. Screamers (Screamers, 1995)

Les machines

Suite à une violente guerre civile dans la colonie Sirius 6B, un groupe de scientifiques de l’Alliance développera une arme mortelle à utiliser contre leurs adversaires: les épées mobiles autonomes. Ces machines ont une intelligence artificielle, la capacité de s’auto-répliquer et la capacité d’annihiler n’importe quel humain – quel que soit son côté – en attaquant directement leur cœur. Lorsqu’elles attaquent, les machines émettent un son aigu, c’est pourquoi elles sont connues sous le nom de Screamers.

Bien qu’il existe des modèles obsolètes qui se cachent sous la surface en attendant d’attaquer, il existe d’autres séries de Screamers qui ont la capacité d’infiltrer les gens pour les anéantir. Le premier modèle d’infiltration s’appelle David et c’est un garçon avec un ours en peluche, qui est aussi un robot. Le second s’appelle Becker et consiste en un soldat blessé demandant du soutien. Le troisième est un mystère, c’est donc le plus dangereux de tous.

La compagnie

On sait peu de choses sur les créateurs des Screamers, car il est seulement révélé qu’ils ont été créés par des scientifiques de l’Alliance pour anéantir n’importe qui. Bien que cela en fasse une épée à double tranchant, les scientifiques ont également développé un dispositif spécial qui offre une «invisibilité cardiaque» à son porteur, ce qui représente une protection importante contre ces machines.

Binary Reactive Artificially Intelligent Neurocircuit a.k.a. la bête (9, 2009)

La machine

Le début de 9 est plein de mystère, car les premières scènes ne montrent que de minuscules personnages s’échappant d’une série de créatures féroces. Au fil du temps, nous apprenons que ces personnages sont les seuls survivants d’un monde détruit par la guerre, essayant de se cacher d’une créature féroce connue sous le nom de «la Bête». Cette machine malveillante est en grande partie responsable de l’extinction de l’humanité et consacre tous ses efforts à capturer les petits êtres pour en extraire leur âme avec un talisman et mettre fin à toute forme de vie sur Terre.

La compagnie

À l’origine, l’I.A. Connu sous le nom de Bête, il portait le nom de Binary Reactive Artificially Intelligent Neurocircuit (B.R.A.I.N.) et a été développé par un brillant scientifique à la demande de son dirigeant, qui a promis de l’utiliser pour le bien de l’humanité. Malheureusement, le politicien a rompu sa promesse et a utilisé la machine à des fins de guerre, déclenchant une guerre mondiale qui finirait par mettre fin à la vie humaine. Les seuls survivants sont neuf petits personnages qui vivent en ayant des portions de l’âme du scientifique, qui continue ainsi de se battre pour mettre fin à la création.

Terminators (Terminator, 1984)

Les machines

Une fois la guerre contre l’humanité commencée, l’intelligence artificielle Skynet a développé une série d’exterminateurs meurtriers dans le seul but d’anéantir la race humaine. Parmi les modèles les plus populaires figurent les T-800 robustes utilisés pour la guerre, équipés de fichiers sur l’anatomie humaine – leur permettant d’être des assassins plus efficaces – et dans certains cas recouverts de tissus vivants pour l’infiltration parmi les rebelles. Ce modèle a été utilisé pour anéantir Sarah Connor et quelques années plus tard, un exterminateur reprogrammé a été dépêché par la résistance pour protéger John Connor.

Plus tard, Skynet sera contraint d’utiliser un modèle plus avancé pour anéantir le chef de la rébellion: le T-1000. Cet exterminateur a été construit à partir de métal liquide, lui permettant de façonner sa forme à volonté pour s’approcher et anéantir facilement sa cible. Comme si cela ne suffisait pas, il est capable de transformer ses membres en toutes sortes d’objets tranchants, tandis que sa «nature» liquide fait de lui un adversaire pratiquement indestructible.

La compagnie

Selon les récits de Kyle Reese, l’intelligence artificielle Skynet a été créée par Cyberdyne Systems pour avoir le contrôle absolu de l’armée américaine. Pour notre malheur, Skynet considérait l’humanité comme une menace, il a donc décidé de la détruire en déclenchant une guerre mondiale, qui a été suivie d’un génocide des survivants et d’une violente bataille contre les machines. Ironiquement, Cyberdyne Systems a pu créer cette forme d’A.I. avec la puce et le bras de l’exterminateur qui a tenté d’anéantir Sarah Connor en 1984.

HAL 9000 (2001: L’Odyssée de l’espace, 1968)

La machine

HAL 9000, acronyme de «Heuristically Programmed Algorithmic Computer», est l’ordinateur embarqué Discovery chargé de contrôler les fonctions vitales de l’engin spatial. Cependant, sa très grande capacité cognitive artificielle fait partie de sa perte de contrôle: recevant des ordres secrets, la création de l’ingénieur Chandra est confuse et ne discerne pas entre ce qui est bien et ce qui ne l’est pas, alors il recourt à tuer la plupart de l’équipage de ne pas leur mentir, car ils ne le pouvaient pas. Faites alors une mort accidentelle.

La compagnie

Le gouvernement des États-Unis envoie ce navire découvrir le mystère du monolithe, mais il ne révèle pas la mission à tout l’équipage – puisqu’il reposait sur l’hibernation cryogénique – et seuls certains avaient connaissance du véritable but du voyage. HAL est l’un d’entre eux; cependant, il n’est pas en mesure de résoudre un conflit entre sa mission générale et de transmettre des informations précises et spécifiques aux commandes données par la société. L’erreur du gouvernement a été de ne pas informer tout le monde du véritable objectif.

Réplicants (Blade Runner, 1982)

Les machines

Les réplicants sont une forme complexe de bio-ingénierie, conçue pour travailler dans des environnements trop dangereux pour l’homme. Ils ont été conçus avec une apparence adulte, ils manquent de réponses émotionnelles – ils peuvent être détectés par le test Voight-Kampff – et ils possèdent une grande force physique, une agilité et une intelligence similaires à celles de leurs créateurs.

Bien qu’ils travaillent généralement dans des colonies en dehors de la Terre, ils parviennent parfois à s’échapper vers notre planète dans une tentative désespérée de trouver des réponses qui leur permettent de «survivre».

La compagnie

Tyrell Corporation n’est pas seulement responsable de la création des réplicants les plus avancés – et dangereux – au monde, mais ses innovations lui ont permis de créer des êtres qui ignorent même leur nature robotique. Tel est le cas de Rachael, l’assistant de Tyrell, identifié par l’agent Deckard.

Malgré la létalité de ses inventions, il faut au moins reconnaître que Tyrell Corporation avait une très bonne idée pour ses créations: ne leur donner que quatre ans à vivre pour réduire leur danger.

Ash (Alien: Le huitième passager, 1979)

La machine

Dans le premier cas, Ash n’est qu’un membre d’équipage de plus sur le navire Nostromo, qui sert en tant qu’officier scientifique et avec le capitaine, convainc ses compagnons de répondre à l’appel à l’aide détecté par l’ordinateur central de la mère, donc le voyage vers le La Terre finit par dériver. Cependant, après avoir découvert la menace extraterrestre sur la lune de la planète extrasolaire Zeta II Reticuli, la sous-officière Ellen Ripley se rend compte qu’Ash a reçu l’ordre d’amener l’étranger à sa société, quelle que soit la vie de ses compagnons. Alors Ash attaque Ripley, mais l’ingénieur Parker l’aide: il le frappe avec un extincteur, libérant sa tête et révélant son identité androïde.

La compagnie

La Weyland Corporation écoute et déchiffre le message d’aide émis avant que le Nostromo n’épuise son carburant lors de son voyage vers la Terre. Deux semaines avant que Nostromo ne se lance dans son voyage, la société remplace l’officier scientifique d’origine par Ash, un androïde qu’ils avaient programmé pour mettre en œuvre leur plan de récupération et de protection de la forme de vie extraterrestre. Ainsi, ils réacheminent Nostromo vers la zone d’où provient le signal extraterrestre, sachant que l’équipage captera le signal et selon les règlements de la Société, ils seront obligés d’y répondre. De son côté, Ash sera là pour s’assurer que la mission est bien effectuée. Bien qu’il existe de nombreux mystères autour de cette société, nous sommes convaincus que Prométhée résoudra de nombreux doutes à son sujet.

Maria (Métropole, 1927)

La machine

Dans une société futuriste, le redoutable maître Jon Fredersen et le scientifique Rotwang ont kidnappé Maria – un jeune homme qui encourage les travailleurs opprimés – et ont placé à sa place un robot avec son apparence physique. Bien que l’objectif initial soit de discréditer la jeune femme devant ses partisans, le robot finit par déclencher une révolte parmi les ouvriers.

La compagnie

Contrairement aux autres androïdes, Maria n’a pas été créée par une entreprise, mais plutôt par un modèle unique construit par le scientifique Rotwang. Curieusement, son intention initiale n’est pas de dupliquer la jeune femme, mais de construire un androïde avec l’apparence exacte de Hel, la défunte épouse de Jon Fredersen qui captivera le cœur du chercheur.

Bien qu’au début tout semble indiquer que Rotwang et Jon vont former une alliance redoutable contre les ouvriers, la véritable intention du scientifique est d’utiliser le robot pour détruire le millionnaire, ignorant qu’il provoquera une tragédie dans la ville.

les robots

Luis Miguel Cruz Un jour, je rejoindrai les X-Men, la Rebel Alliance ou la Night’s Watch. Fier membre de Cine PREMIERE depuis 2008.