Publié le mercredi 9 septembre 2020 par Ben Pearson

Donald GloverSérie FX primée aux Emmy Awards Atlanta reprend enfin l’année prochaine.

L’émission acclamée par la critique était censée diffuser sa troisième saison l’année dernière, mais les conflits d’horaire l’ont fait reculer. Depuis ses stars, y compris Glover, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz, et Lakeith Stanfield, sont devenus certains des acteurs les plus demandés à Hollywood ces jours-ci, il est logique que ce soit un peu plus difficile que d’habitude de faire coïncider tous leurs horaires. Finalement, les plans ont changé et le mot a été dit que les troisième et quatrième saisons seraient consécutives et auraient un nombre d’épisodes plus court.

Maintenant John Landgraf, le directeur de FX Networks, a déclaré que l’émission reviendrait devant les caméras en 2021 pour filmer les deux nouvelles saisons.

Landgraf a participé à une conférence de presse aujourd’hui, où il a exposé certaines des façons dont la société adopte des protocoles de sécurité pour lutter contre la propagation du COVID-19 et a publié de nouvelles informations sur la production d’Atlanta saison 3 et 4. Le retard est décevant pour ceux qui espéraient voir plus de la série depuis la sortie de Robbin ‘Season (le sous-titre de la deuxième saison) en 2018, mais Landgraf avait également de bonnes nouvelles:

«L’une des choses qui a été un avantage inattendu de COVID-19 est que les écrivains ont eu beaucoup de temps pour écrire. Donald Glover et son intrépide équipe de partenaires ont tout écrit pour les saisons trois et quatre. Une [season] tourne principalement en Europe, un principalement à Atlanta. L’intention est de les tirer tous en même temps, essentiellement dos à dos. Cependant, la disponibilité a été repoussée à cause du COVID. Cela avait à voir avec notre sens du moment où nous pourrions retourner au travail en toute sécurité, puis nous avons dû coordonner tous les acteurs pour ce qui tourne deux saisons à la fois. C’est déchirant pour moi, cela a été un peu repoussé.

La saison 2 d’Atlanta s’est terminée avec Earn faisant de la merde louche avec une arme à feu qui lui a permis de garder son travail de manager de Paper Boi, et lui, Paper Boi, et leur copain Darius sont montés dans un avion pour que Paper Boi puisse participer à une tournée européenne avec un collègue rappeur nommé Clark County. Vraisemblablement, la troisième saison suivra leur tournée européenne. Pendant ce temps, la relation entre Earn et Van a dérapé, Van pensant à emmener leur fille et à emménager avec sa mère.

Il n’ya pas encore de date de sortie provisoire pour le retour d’Atlanta, mais je suis impatient de voir comment cette série étrange, drôle, angoissante et profonde continue d’évoluer.

