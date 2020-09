Si vous revenez aux années 60 et 70 pour vous souvenir de certains des meilleurs films de cette époque, vous entendrez le même nom: Robert Evans. Cet homme, décédé en octobre 2019, était l’un des producteurs les plus prospères de la seconde moitié du XXe siècle. Et si vous ne nous croyez pas, il suffit de mentionner qu’il était derrière les énormes succès de films comme Love Story, Serpico, Rosemary’s Baby, Chinatown et les deux premiers épisodes de The Godfather par Francis Ford Coppola lorsque nous avons l’information.

Oui, c’était un nom lourd à Hollywood, surtout quand il est devenu l’un des dirigeants les plus éminents de Paramount Pictures entre 1967 et 1974. Pouvez-vous imaginer toutes les histoires qu’il avait sur ces tournages, ou tous les trésors qu’il avait sûrement? Aussi. Une vente aux enchères aura lieu où il y aura des objets ayant appartenu à Evans comme certains scripts dans leurs premières versions.

Le scénario original de «The Godfather»

Parmi les objets qui seront mis aux enchères avec une plus grande valeur, il y a le scénario original de The Godfather de Francis Ford Coppola. Ce sont de vrais bijoux, car ils contiennent des annotations de Robert Evans lui-même sur le casting, ou des suggestions pour changer certaines scènes du film. Cela devrait se vendre entre 3 000 $ et 5 000 $.

Avec curiosité, le scénario de The Godfather II est le moins cher de tous. CCela coûtera environ mille ou deux mille dollars, et c’est la troisième version de la lettre. Apparemment, cela n’a rien de spécial (juste la merveilleuse histoire que nous voyons à l’écran entre ce qui se passe avec Michael Corleone et une fois qu’il est le chef de la famille, et les origines de Vito Corleone).

Le troisième scénario mis aux enchères est celui de Chinatown. C’est le plus cher des trois avec un prix estimé à 8 000 $ ou 10 000 $. La raison? Non seulement le fait qu’il s’agit de l’un des films les plus remarquables des années 70 sous la direction de Roman Polanski et du protagoniste de Jack Nicholson, mais parce que la troisième version du scénario de Chinatown a une note adressée à Robert Towne, lauréat de l’Oscar 1974 du meilleur scénario original.

Le Parrain III

La vente aux enchères Il sera détenu par Julien’s Auctions sous le nom de «Propriété de la succession de Robert Evans». La date, pour que vous puissiez l’écrire et la sauvegarder, est le samedi 24 octobre à Beverly Hills et sur le site officiel de la maison de ventes.

Et nous pourrions tous nous demander le scénario de la troisième partie de The Godfather. Comme nous le savons bien, il a fallu à Ford Coppola environ 16 ans pour clore l’histoire de Corleone … mais il ne l’a pas fait de façon réussie, car le film a été durement critiqué. Le directeur a dit que la raison en est que Ce projet a été réalisé à des fins commerciales et financières, non pour une raison artistique.

Donc non. En outre, Robert Evans n’a plus participé à ce film, donc le script ne fera pas partie de la vente aux enchères. Cependant, il y a quelques jours, la même Ford Coppola a annoncé qu’à la fin de ce 2020, une «nouvelle version» de The Godfather III sera projetée: pas une version restaurée, mais une nouvelle coupe du ruban.

Le parrain de Mario Puzo, Coda: la mort de Michael Corleone, Le nom de cette nouvelle coupe sera plus en phase avec la vision de Mario Puzo, auteur du roman Le Parrain.