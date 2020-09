/ / /

Les selfies sans maquillage de Tamannaah Bhatia montrent aux fans comment réussir le look; Vérifiez-le

Tamannaah Bhatia est une utilisatrice active des médias sociaux. Elle partage souvent ses selfies sans maquillage sur Instagram. En parlant de ça, voici un aperçu de ses magnifiques selfies sans maquillage.

Un regard sur les looks zéro maquillage de Tamannaah Bhatia

Tamannaah Bhatia s’est imposée avec succès en tant qu’actrice de premier plan dans l’industrie cinématographique du sud de l’Inde. Elle est également connue à Bollywood. L’actrice qui a commencé sa carrière très jeune a parcouru un long chemin. Elle a fait partie de nombreux films et a donné des performances spectaculaires dans chacun d’eux tout le temps. Les films de Tamannaah incluent la série Baahubali, Entertainment, Paiyaa, Sye Raa Narasimha Reddy, Khamoshi, Veeram, etc. Aujourd’hui, elle est l’une des plus grandes stars de l’industrie du divertissement. À maintes reprises, Tamannaah a mentionné que quel que soit le succès ou l’échec qu’elle a obtenu, tout est dû à ses efforts et à son destin. C’est parce qu’elle a travaillé dur qu’elle a eu tant de belles opportunités, a-t-elle ajouté. Tamannaah Bhatia ne manque jamais d’étonner les fans avec sa performance. L’actrice a récemment fait l’actualité en raison de ses projets à venir intéressants et de ses publications sur les réseaux sociaux. Certains de ses projets intéressants incluent Seetimaarr dans lequel elle joue le rôle de Jwala Reddy. Elle sera également vue face à Nswazzuddin Siddiqui à Bole Chudiyan. Les fans sont plus que ravis des prochains films de l’actrice. S’exprimant sur le plan personnel, Tamannaah est une utilisatrice active des médias sociaux. Qu’il s’agisse de télécharger ses magnifiques selfies, de partager des moments en famille ou de motiver les fans à rester en forme, les publications de Tamannaah sur les réseaux sociaux sont toujours un régal pour ses fans et ses abonnés. Elle partage souvent ses selfies sans maquillage sur Instagram. L’actrice est aussi belle avec du maquillage qu’elle le fait sans. Et de nombreux fans la complimentent souvent pour avoir partagé ses selfies sans maquillage. En parlant de ça, voici un aperçu de ses selfies sans maquillage.

Crédit photo: Tamannaah Bhatia Instagram

Les filles heureuses sont les plus belles

Partageant ce selfie, Tamannaah a écrit, Votre sourire est le meilleur maquillage jamais! En ces temps difficiles, souriez davantage, répandez le bonheur, restez à la maison et pratiquez la distanciation sociale. Je fais tout ce qui précède, et toi? ”

Crédit photo: Tamannaah Bhatia Instagram

Bedfie

L’actrice est aussi belle sans maquillage qu’avec le maquillage.

Crédit photo: Tamannaah Bhatia Instagram

Restez hydraté

L’un des secrets de sa peau impeccable est qu’elle boit beaucoup d’eau.

Crédit photo: Tamannaah Bhatia Instagram

Jeu de clin d’œil sur le point

Son clin d’oeil est sur le point dans ce selfie. Cependant, son look sans maquillage vole l’attention dans celui-ci.

Crédit photo: Tamannaah Bhatia Instagram

Magnifique et comment!

Tamannaah montre comment obtenir un look sans maquillage et une belle apparence en selfie.

Crédit photo: Tamannaah Bhatia Instagram

Trop beau

Elle adore montrer sa beauté naturelle.

Crédit photo: Tamannaah Bhatia Instagram

Joli sourire

Nous l’aimons sans maquillage, sans filtre!

Crédit photo: Tamannaah Bhatia Instagram