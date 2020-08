Ce 26 août est l’anniversaire de l’un des écrivains les plus reconnus d’Argentine; de l’auteur d’histoires telles que « Le persécuteur », « L’île à midi » et « La route du sud »: Julio Cortázar. Oui, et on se souvient de lui plonger dans son enfance, son enfant intérieur et ses histoires qui, peut-être, s’adressaient davantage à un public enfantin.

Et bien qu’il n’ait peut-être pas eu une enfance agréable; dans ses textes, dans ses intérêts, et même dans les anecdotes de sa manière d’agir, dans un environnement plus naturel; On peut voir que derrière ces énormes yeux il y avait encore un bébé timide et introverti parfois, assez imaginatif et passionné par les jeux mentaux..

Une enfance mélancolique

Julio Florencio Cortázar est né le 26 août 1914 à Bruxelles, en Belgique, juste au début de la Première Guerre mondiale. En effet, il n’est pas né en Argentine, mais dans un endroit lointain où ni le tango ni la boxe n’avaient autant de place, puisque son père était diplomate du pays sud-américain à ce point de la planète.

Face à la guerre, ses parents et lui sont venus en Suisse, où est née sa sœur Ofelia. Puis à Barcelone, ville où ils ne sont restés que deux ans, et plus tard, Lorsque la guerre a pris fin en 1918, ils ont finalement déménagé en Argentine, dans le quartier de Banfield.

Selon Guadalupe Loaeza, dans son texte « Julio, le garçon triste », Dès sa première visite en Europe, il s’est retrouvé avec une particularité: sa façon de prononcer «les r», comme le font les Français..

À propos de son enfance, dans le quartier argentin, il est venu commenter: «J’ai grandi à Banfield, dans une maison pleine de chats, de chiens, de tortues et de perroquets. C’était le paradis ». Mais c’était aussi le lieu où se passait quelque chose qui le marquerait toute sa vie: peu de temps après leur installation, son père est parti, bien que sa mère lui ait dit qu’il venait de disparaître.

Pour cette raison, ils ont emménagé avec leur grand-mère et ils n’ont plus jamais entendu parler de leur père; jusqu’à, selon le livre «Julio Cortázar. La biographie », par Mario Goloboff, à une occasion, une lettre lui est venue pour lui interdire d’utiliser son nom. Malgré cela, selon ses proches, l’auteur de « Hopscotch » ne l’a jamais voulu, ne l’a jamais traité et ne s’est jamais référé à lui.

« J’ai eu une enfance dans laquelle je n’étais pas heureux et cela m’a beaucoup marqué », a-t-il dit un jour. l’Argentin. Bien qu’il doive à ce stade sa rencontre avec les livres, puisqu’il a appris à lire dès l’âge de deux ans; avec lequel, aussi, sa mère a eu une grande frayeur, mais ensuite il a commencé à lui lire des romans et des histoires de Jules Verne qui ont sûrement influencé sa littérature.

L’enfant intérieur de Julio Cortázar

L’écrivain a grandi, a étudié les lettres, a travaillé comme enseignant et s’est ensuite envolé pour Paris, en France, où il a écrit plusieurs de ses œuvres les plus reconnues; devenant, plus tard, l’un des principaux représentants du boom latino-américain. Mais non, il n’a jamais cessé d’être ce garçon quelque peu introverti, imaginatif et curieux qui a grandi à Banfield.

En fait, dans le livre «Révélations d’un cronopio. Des conversations avec Julio Cortázar « , d’Ernesto González Bermejo, sont venus dire que toutes les femmes avec lesquelles il avait été lui ont toujours dit que la chose terrible à son sujet était due au fait qu’il était encore un enfant: » Et c’est que dans certains types de situations dans lequel les adultes réagissent naturellement comme les adultes, ma réaction est généralement enfantine, ludique ».

Aussi, dans ce même texte, il a révélé qu’il se sentait un peu comme Peter Pan: «Parfois, quand une décision adulte doit être prise, je me réfugie souvent dans un état d’attente, vraiment enfantin, comme si la solution était de venir d’ailleurs, comme si j’avais un père tout-puissant qui va sortir les châtaignes du feu ».

Cependant, il n’a jamais senti que c’était quelque chose de négatif, car il pensait qu’en échange de cette attitude un peu enfantine, obtenu une capacité d’absorption typique des enfants et que les adultes perdent.

En revanche, pour lui, le jeu a toujours été très pertinent, le jeu comme une activité importante comme l’écriture: «En ce sens, la littérature a toujours été un exercice ludique pour moi. Je ne pense pas avoir changé d’attitude entre ce garçon qui a construit un méccan et a passé des heures à inventer une nouvelle grue et à inventer un «modèle à construire» par écrit ».

« Discours de l’ours »: l’histoire des enfants de Cortázar

Selon Éditorial Livres de Red Fox, cette histoire, qui se trouve dans « Historias de cronopios y de famas », c’est le seul texte que l’écrivain est connu pour avoir écrit spécialement pour les enfants. Oui, pour les enfants de son ami Eduardo Jonquières, peintre argentin.

Il a même été écrit en 1952, dix ans avant sa publication dans le livre que tout le monde connaît. A ce propos, la maison d’édition précise: «Mais est-il raisonnable de penser que quiconque a pu écrire des instructions pour monter une échelle, tuer des fourmis à Rome ou pleurer est un auteur qui n’est pas à la portée des enfants? Cortázar joue et crée des textes qui semblent voués à percer toute classification, même celle qui insiste sur la division des lecteurs par âge ».

Cette histoire est l’histoire d’un petit ours qui se promène dans les vieilles canalisations d’un immeuble, découvrant la vie de ses voisins; de ces personnes seules qui grognent seulement à cause du mauvais état des tuyaux. Lui, quant à lui, vit heureux de haut en bas des tuyaux, se lavant le visage et léchant le nez de ceux qui se tiennent devant le robinet.

Mais ce n’est pas le seul texte qui pourrait être destiné aux enfants. Dans « Historias de cronopios y de famas », nous pouvons trouver plus d’une histoire où Julio Cortázar invoque son enfant intérieur, comme: « Instructions pour monter une échelle », « Écraser les gouttes », et quelques histoires des chronopiens, des célébrités et des espoirs.

Oui, Cortázar a pris sa propre écriture comme quelque chose de ludique, comme une activité où il pouvait refléter ce petit écrivain qui était toujours en lui; bien que la littérature, en tant que jeu, ait toujours semblé la plus sérieuse de toutes.

* Avec des informations de l’Universidad Veracruzana, «Révélations d’un chronopio. Conversations avec Julio Cortázar »,« Julio Cortázar. La biographie »et éditorial Libros del Zorro Rojo