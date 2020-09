Les sommités de l’écran seront absentes des activités du Festival du film de Toronto, qui commencent aujourd’hui

.

Journal La Jornada

Jeudi 10 septembre 2020, p. 8

Les anges. Le Festival du film de Toronto, le plus grand d’Amérique du Nord, ajoute à la vague virtuelle imposée par la pandémie de coronavirus, obligeant de grandes célébrités à présenter leurs films à distance.

La plus grande ville du Canada, qui garde ses frontières fermées en raison de la maladie, reçoit normalement un demi-million de participants, parmi des tapis rouges remplis de célébrités et des premières de divers films, parmi des prétendants aux Oscars et des productions indépendantes hautement possibles à la recherche d’un distributeur. .

Cette année, les stars elles-mêmes ne seront pas sur la liste des invités du festival, qui débutera le 10 septembre.

Seuls les cinéphiles qui vivent déjà à Toronto pourront assister à une cinquantaine de premières et de projections au volant avec distanciation sociale, bien moins que les 300 films qui apparaissent normalement à l’événement canadien.

Mais les organisateurs ne jettent pas l’éponge et ont prévu des présentations avec des légendes telles que Martin Scorsese, Anthony Hopkins, Nicole Kidman et Kate Winslet, qui participeront à des galas et des conférences virtuelles, dans le cadre de ce format virtuel qui démarre aujourd’hui.

Nous voulions faire le festival. C’était important pour notre public et nous pensions que nous avions besoin d’un peu d’inspiration et d’art à offrir, a déclaré Cameron Bailey, co-responsable du concours, à l’..

« Il y a aussi le fait que l’activité de l’industrie cinématographique – l’achat et la vente de films à notre festival et ailleurs également – doit se poursuivre. »

Toronto cherche à collaborer avec d’autres festivals d’automne, comme celui de Venise, qui est en cours, et le prochain à New York, pour promouvoir conjointement les films.

Les projections du film Nomadland, avec Frances McDormand, se tiendront presque simultanément vendredi à Toronto et à Venise, qui se disputent normalement les premières mondiales, a déclaré Bailey.