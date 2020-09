Les Spice Girls prévoient de réenregistrer la vidéo de leur tube Wannabe | Réforme

Après 25 ans de sa grande première, le célèbre groupe pop britannique « Spice Girls » veut revenir à enregistrer la vidéo de son grand succès « Wannabe« , c’est celui qui les a fait connaître en 1994.

Les Spice Girls ont conquis le monde avec le lancement de Wannabe et maintenant elles veulent célébrer en grand 25e anniversaire dès l’apparition de son premier single officiel.

Presque comme ils avaient fait une mini tournée de concerts l’année dernière, les Spice Girls sont maintenant très occupées par tous les événements et propositions qu’elles développeraient pour célébrer avec style le 25e anniversaire de leur glorieuse arrivée au scène de musique.

Parmi les idées qu’ils ont, il vaut la peine de réenregistrer l’article susmentionné pour lui donner une validité supplémentaire et l’adapter aux temps qui courent, un plan que les quatre membres du quintette jugent plus viable que de revenir sur scène.

Ils sont tous en contact étroit, s’expriment au moins une fois par semaine pour proposer et développer des idées axées sur la commémoration de son 25e anniversaire. C’est Mel C qui a souligné qu’ils devraient se concentrer sur le lancement de Wannabe, peut-être recréer la vidéo pour la nouvelle génération de médias sociaux », a révélé une source.

Posh, Baby, Sporty, Scary et Ginger Spice ont fait leur première apparition dans la vidéo incroyable et emblématique, où ils ont proclamé que l’amitié ne se terminait jamais.

Après leur séparation, ils ont eu leur première rencontre aux Jeux Olympiques de 2012 et de là, ils ont eu à nouveau des rencontres sporadiques.

Il est à noter que le groupe n’a plus son line-up d’origine, mais les 4 Spice restants veulent fêter leur anniversaire avec tout et comme nous l’avons mentionné précédemment, Mel C, Mel B, Geri et Emma ont organisé une série de concerts en Grande-Bretagne l’année dernière, avec un succès considérable, ils espéraient donc faire de même à l’occasion de leur 25e anniversaire, cependant, en raison de la crise sanitaire, l’option la plus viable qu’ils ont trouvée était de réenregistrer la vidéo classique.

Rien n’est exclu aujourd’hui, même si partir en tournée va être compliqué en raison de la crise sanitaire. Ce qu’ils sont très clairs, c’est qu’ils doivent offrir quelque chose de très spécial à leurs fans de longue date », a-t-il ajouté.

Malheureusement, la seule chose qui fait douter est la participation de Victoria Beckham au projet, puisqu’elle a fait savoir à plusieurs reprises qu’elle n’était pas intéressée à revenir dans le groupe.

Spice Girls a été le groupe de filles le plus réussi de l’histoire de la musique et l’un des ensembles les plus influents des années 1990, considéré comme une icône pop et culturelle, popularisant l’expression « Girl Power! ».

C’est au début de 1994 que le duo de direction, Chris et Bob Herbert, a décidé de créer un groupe de filles qui pourrait rivaliser avec le marché saturé des groupes masculins qui dominaient le marché de la musique pop pendant la première moitié des années 1990. Des groupes tels que « New Kids on the Block » et « Take That ».

L’idée des Herberts vis-à-vis du groupe était de créer une nouvelle formule et de réussir là où d’autres avaient échoué.

En février 1994, la société Heart Management a publié une annonce dans le journal britannique The Stage, invitant les filles à une audition ouverte pour former un groupe de musique pop.

Des centaines de jeunes ont répondu à l’annonce, qui a été réduite à douze et finalement cinq: Victoria Adams, Melanie Brown, Melanie Chisholm, Geri Halliwell et Michelle Stephenson.

Le groupe a reçu le nom de «Touch» et ensemble, ils ont emménagé dans une maison de trois chambres à Maidenhead, Berkshire.

Le succès du groupe fut certainement presque immédiat dès leur première apparition en 1996 avec leur premier single, « Wannabe », devenant le single de groupe féminin le plus vendu de l’histoire.

Le groupe a vendu plus de 145 millions de disques et est le groupe de filles le plus célèbre et le plus vendu au monde de tous les temps.Il est également devenu le premier des neuf singles numéro un au Royaume-Uni et a atteint la même position en 41 pays à travers le monde, dont l’Australie, le Canada et les États-Unis.

