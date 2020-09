Les syndicats hollywoodiens ont conclu un accord avec les principaux studios sur des protocoles permettant à l’industrie de redémarrer la production en toute sécurité au milieu de la pandémie COVID-19 en cours.

L’accord a été annoncé lundi, trois mois et demi après que les syndicats ont publié leurs lignes directrices «Safe Way Forward» le 12 juin.

«Les principes directeurs comprennent des schémas de test et des protocoles de sécurité strictement appliqués, un système basé sur des zones et une utilisation diligente des équipements de protection individuelle», ont déclaré les syndicats. «Les nouvelles mesures seront mises en œuvre par les employeurs afin de minimiser le risque de transmission. Pour garantir que les moyens de subsistance des travailleurs ne soient pas alourdis par une incertitude supplémentaire pendant la pandémie, l’accord comprend également un congé de maladie COVID-19 et une indemnité de quarantaine.

L’accord a été signé par la Directors Guild of America, l’Alliance internationale des employés de la scène théâtrale, la Fraternité internationale des Teamsters et de l’artisanat de base et SAG-AFTRA avec l’Alliance des producteurs de films et de télévision.

Les principaux faits saillants comprennent des schémas de test obligatoires dans le cadre desquels chaque membre de la distribution et de l’équipe sera testé avant leur premier jour de travail pour s’assurer qu’ils ne sont pas activement infectés par le nouveau coronavirus qui cause le COVID-19. Les membres de la distribution et de l’équipe dans l’environnement de production seront ensuite soumis à un protocole de test régulier au cours de leur travail sur la production.

Plus à venir…