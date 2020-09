Si tu as planchers Du bois rustique ou poli, de la céramique ou du marbre, le traitement pour enlever une tache est différent pour chacun et l’essentiel est d’agir rapidement.

Bois naturel: Si le sol n’est pas imperméabilisé et qu’il est taché, frottez rapidement avec un chiffon humide. Si c’est le cas, frottez avec une vadrouille humide. Dans ce type de sol, les taches d’infusions ou autres liquides sont éliminées en plaçant un chiffon humide sur le dessus et en le laissant hydrater la marque puis en appliquant un produit spécifique, comme des nettoyants pour parquet. En cas de brûlure, essayez de poncer soigneusement la zone, puis frottez-la avec un produit chimique de restauration.

Céramique: Parmi les taches les plus courantes sur les sols en céramique, on trouve celles de rouille, celles-ci peuvent être éliminées en appliquant du sel et du vinaigre dans la zone, en la laissant agir pendant plusieurs heures, puis en nettoyant à l’eau chaude. S’il s’agit de peinture, vous devez utiliser un solvant, frotter fort avec un chiffon et s’il reste des traces, gratter soigneusement et nettoyer avec un chiffon humide. Vous pouvez également nettoyer la zone touchée avec du bicarbonate de soude et un chiffon.

Marbre ou granit: Le marbre et le granit sont beaux, mais ils ont tendance à se salir très facilement, d’autant plus qu’ils sont poreux et absorbent les liquides. Comme toujours, plus nous réagissons immédiatement, plus il sera facile d’éliminer la tache. Une des options consiste à nettoyer la zone avec une boule de coton imbibée de peroxyde d’hydrogène, si la marque ne sort pas ou s’il fait très sombre, frottez avec un chiffon avec du carburant. N’utilisez jamais de jus de citron ou de vinaigre car ils peuvent abîmer le marbre.