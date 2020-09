En janvier, Bethesda a offert un régal aux fans classiques de Doom avec une nouvelle mise à jour qui a ajouté une touche plus moderne à Condamner et Doom II, ainsi que la prise en charge des mods et de John Romero SIGIL Ajouter. Cette mise à jour a malheureusement été reléguée à ces jeux sur le lanceur Bethesda. Mais maintenant, l’éditeur a également accordé la même mise à jour aux versions Steam du jeu!

Désormais, lorsque vous jouerez à l’un ou l’autre de ces jeux, une option vous sera présentée pour lancer la version DOS ainsi que les nouveaux ports Unity qui obtiennent tous les avantages. Ne vous inquiétez pas, vos WAD fonctionneront toujours dans les deux versions.

Voici un aperçu de ce à quoi vous attendre, ainsi que 60 ips avec prise en charge du grand écran. Vous pouvez également lire les notes de mise à jour complètes sur le site Web du Slayers Club:

Un réticule qui change de couleur lorsque vous ciblez un ennemi. Cela peut être désactivé dans le menu.

Ultra-Violence + difficulté sur l’écran de sélection de niveau, avec des ennemis rapides comme Nightmare et des armes à mort / coopération uniquement.

Un correctif pour l’erreur de logique qui a empêché le message « J’ai ramassé un medikit dont vous avez VRAIMENT besoin! » d’être affiché si vous en prenez un en dessous de 25 points de vie.

Un correctif pour le bogue qui faisait apparaître le «visage choqué» de Doomguy uniquement dans des circonstances très spécifiques, plutôt que chaque fois que vous subissez 20 points de dégâts ou plus.

Deathmatch en écran partagé est basé sur «Deathmatch 3.0», ce qui signifie que les armes restent après avoir été ramassées, avec des munitions et des objets réapparaissent après 30 secondes (sauf pour l’invulnérabilité et l’invisibilité).

Le chronomètre de fin de niveau inclut désormais les millisecondes pour les speedrunners.