Alors que Lucifer faisait face à ses propres luttes au cours de la première moitié de la saison 5, le démon Mazikeen est entré en spirale dans son propre enfer privé, découvrant entre autres que sa mère, Lilith, vivait sur Terre depuis des décennies – et que le diable lui-même savait.

Cette bombe, associée à des blessures encore à lécher pour ne pas avoir été invitée à retourner en enfer, et sa recherche apparemment désespérée d’une âme, a conduit Maze à être sans doute aussi féroce que jamais, s’alliant finalement avec le frère jumeau de Lucifer, Michael, dans la finale de la mi-saison. choc super-céleste.

TVLine a parlé avec la vétérinaire de la série Lesley-Ann Brandt de la saison 5 difficile de Maze jusqu’à présent, où se situe sa querelle avec Luci, et comment sa propre rencontre avec le Tout-Puissant se déroulera lorsque la saison 5 reprendra… à un moment donné.

TVLINE | Est-ce que Lilith et son histoire sont quelque chose que vous avez demandé d’explorer?

Je pense que cela vient probablement de deux choses. Premièrement, il y avait une opportunité de raconter cette histoire lorsque Netflix a étendu [Season 5 with] les six épisodes supplémentaires. De plus, je pense que les scénaristes prêtent attention à ce qui se dit sur les réseaux sociaux, et cette histoire de Maze a toujours été quelque chose qui a été discuté parmi les fans de la série. Alors vraiment, l’opportunité s’est présentée et puis le noir [episode] en quelque sorte alimenté cette très belle chance d’essayer quelque chose de complètement différent et de nous mettre au défi en tant qu’acteurs, car nous avons rarement cette opportunité de jouer d’autres personnages de cette manière, cinq saisons dans une série.

TVLINE | J’allais dire, vous ne pouviez pas vous attendre à ce que vous jouiez Lilith une fois qu’ils auraient compris son histoire.

Non, non, et j’étais vraiment heureux de me plonger dans quelque chose de différent, car même s’ils sont liés, c’est évidemment une période différente, et ils sonnent différemment, et leur façon de bouger est très différente. Comme, Lilith est beaucoup plus féline dans ses mouvements alors que Maze est un peu un bulldozer [Laughs], donc être capable d’assumer cette période et la langue et évidemment chanter était très amusant. J’adore les défis.

TVLINE | Avez-vous été surpris de voir à quel point Lilith était «douce», en tant que Lily Rose?

Je pense que ça parle peut-être aux femmes de l’époque, tu vois ce que je veux dire? Comme Maze, elle devait être un peu caméléon lorsqu’elle vivait parmi des êtres humains et qu’elle était sur Terre, alors je pense qu’elle s’est adaptée. Je pense toujours à moi comme ça, comme en tant qu’immigrant, vous adaptez en quelque sorte votre accent pour que les gens vous comprennent mieux, vous essayez de comprendre la culture, tout en ne vous perdant jamais. Et je ne pense pas que Lilith ait jamais perdu qui elle était. Elle est la mère de tous les démons, mais elle avait également trouvé un moyen d’avoir une vie en tant que démon, et dans cet épisode, elle explore dans un scénario parallèle la découverte de l’humanité et la compréhension du fonctionnement des humains et de ce qui les rend si spéciaux. C’est très similaire à ce que Maze a vécu dans les saisons 1 et 2, en forgeant sa relation avec Linda, Trixie et Chloé, donc la décision de tout laisser derrière est une chose très courageuse à faire. Faire un acte de foi, si vous voulez, et malheureusement pour elle, cela n’a pas marché. Je ne pense pas qu’elle avait une Chloé et une Linda, je ne pense pas qu’elle avait ce système de soutien.

TVLINE | J’étais excité quand j’ai vu L. Scott Caldwell (Lost) au générique… mais quelle allumeuse, tu n’avais que celle-là, et pas une scène très amicale avec elle.

Je connais. Elle était si adorable et c’est une très bonne actrice. C’était une scène très difficile. Nous avions des prises là où c’était beaucoup plus venimeux et elle et moi avons exploré, « Quelle est la gamme ici? » Par exemple, que fait un enfant au moment où il affronte un parent comme ça, étant donné que nous idolâtrons souvent nos parents en ce qu’ils «ne peuvent pas faire de mal». Mais je pense qu’en vieillissant, vous comprenez que vos parents sont humains et qu’ils font des erreurs. Ils n’ont pas toujours raison et ils font de leur mieux dans la situation où ils se trouvent. Mais voir les défauts de vos parents pour la première fois est parfois très difficile.

TVLINE | J’ai lu vos choix comme « Oui, Maze a ses bœufs, mais elle ne voulait pas être une bite totale pour maman. »

Exactement, parce que je pense qu’il y a encore un désir, peu importe à quel point un parent, ou en particulier une mère, a mal agi. Elle essayait de se dire: «Je ne veux pas vous frapper fort, mais je veux aussi que vous me disiez pourquoi est-ce un thème dans ma vie.» Comme, ma mère m’a abandonné, Lucifer m’a abandonné, Chloé m’a abandonné, Eve m’a abandonné…. Qu’est-ce que c’est de moi? Aidez-moi à comprendre pourquoi les gens continuent de faire cela. Et Lilith n’avait rien à offrir.

Mais j’ai beaucoup d’empathie pour Lilith, car comme elle le dit dans cette scène avec Linda au bar, «Je n’aime pas les gens de cette façon parce que je ne veux pas m’attacher de cette façon, et cela signifie que je me protéger. » Être expulsée du jardin d’Eden a été sa première véritable expérience de trahison et de blessure, et pour des femmes comme Mazikeen et Lilith, et des femmes fortes et coriaces en général, il y a une telle attente du monde qu’elles peuvent simplement «prendre» les choses et le gérer. Mais chacun a ses limites et tout le monde arrive à un point de rupture, et je pense que c’est un thème cohérent avec Mazikeen en ce moment. Lorsque vous suivez son histoire, quelle que soit la façon dont Lucifer l’a mal traitée, elle revient toujours – je sais que vous m’avez trahi, mais vous avez besoin de moi pour aider Chloé. Je sais à quel point elle compte pour vous et elle compte beaucoup pour moi aussi, alors je vais être là pour l’aider. Mais je pense que c’est le début de son dessin de limites très claires pour elle-même, et c’est pourquoi elle finit avec Michael, en disant, je pense que c’est une bite aussi, et je ne l’aime pas, et je ne lui fais pas confiance forcément, mais une partie de moi est toujours attirée par cette idée qu’il peut m’offrir une âme, et je ne veux pas finir comme ma mère et je ne veux pas être seule. Cet endroit m’a changé d’une manière que je n’aurais pas pu imaginer du pilote, mais je dois trouver comment survivre ici et ne pas me perdre, et donc une âme est ce dont je pense avoir besoin pour faire cela – et vous sont les moyens et la fin pour moi.

TVLINE | Avez-vous pensé à ce à quoi ressemblerait Maze avec une âme, comment vous devriez la jouer?

Je pense que j’en ai peut-être vu les débuts? Je ne sais pas. J’y ai pensé quand je traversais cette saison, parce que je me suis en quelque sorte retrouvé à juger à quel point elle était émotive – même pour moi en tant qu’actrice, parce qu’il y aurait des larmes là où je ne pensais pas nécessairement qu’il y en aurait. Quand j’ai travaillé sur ma préparation pour les scènes, c’était juste organiquement là, parce que nous parlons de relations familiales, nous parlons de regarder Linda faire potentiellement la même erreur…. C’est un vrai souci de protéger son amie, à sa manière étrange de démon Maze, de faire ces mêmes erreurs.

Donc, je ne sais pas si elle a assez de crédit pour cela. Montrer cette vulnérabilité, abattre ces murs pour quelqu’un comme elle est incroyablement difficile, et je ne pense pas non plus que les gens réalisent à quel point une cicatrice peut couler et ce qu’il faut pour quelqu’un comme ça pour la surmonter.

TVLINE | Je lisais comment Tom [Ellis] a dû filmer la scène de combat de la finale de la mi-saison deux fois, une fois en Michael et une fois en Lucifer. Cela signifiait-il presque le double du travail pour vous aussi?

Non, parce que lorsque nous tournons dans une direction, que ce soit avec Michael ou Lucifer, cela signifie simplement que je travaille avec Tom ou que je travaille avec son double. Il a en fait eu deux doubles – un double pour lui-même, puis il a eu un double pour Michael. Donc, quand Michael combattait Amenadiel et que je combattais Lucifer, nous aurions besoin d’avoir le double de l’équipement de Michael en arrière-plan pendant que je donne des coups de pied dans les fesses de Lucifer. Je veux dire, chapeau à nos coordinateurs de cascades parce qu’ils ont vraiment si bien planifié cela.

TVLINE | C’était trop bien.

Je connais. Je venais de rentrer du Brésil dimanche et nous avons tourné cette première scène lundi matin, alors je me suis dit: «Oh mon Dieu, je suis tellement épuisé et décalé et nous avons répété cela il y a deux semaines, est-ce que je me souviens encore de ça?» Mais la beauté de notre équipe de cascadeurs est qu’ils tournent un aperçu (prévisualisation CGI) qui est comme un «plan directeur» pour le réalisateur, et si vous êtes intelligent comme [director/castmate] Kevin Alejandro, ils vous donnent littéralement vos angles pour vendre chaque coup, coup de pied, peu importe, juste là.

TVLINE | Vous étiez probablement si fatigué que lorsque Maze a été renversé au sol, vous vous êtes dit: «Laissez-moi juste faire une petite sieste ici.»

Je connais. Le combat me ressemble à 99% et puis il y a deux gros succès que mon doublé de cascadeurs a fait, parce que j’aime toujours donner aux réalisateurs de nombreuses prises utilisables, donc si c’est mon visage dans le cadre, vous pouvez l’utiliser. J’adore ce genre de choses. Je pense que la physicalité de Maze est une grande partie de qui elle est, donc j’aime vraiment puiser dans cela.

TVLINE | j’ai dit [showrunners] Joe et Ildy que je m’inquiète pour Lucifer et Maze, car elle a été assez en colère contre lui toute la saison.

Ouais. Ouais. Eh bien, comme je l’ai dit, c’est son plus vieil ami, ils ont vécu tellement de choses ensemble et elle en est venue à comprendre et à faire de la place pour Chloé, tu sais? Mais il existe une règle tacite concernant les trahisons et les vérités, selon laquelle vous ne partez pas et ne rentrez pas chez vous sans le dire à votre ami. Tu ne la quittes pas [on Earth] quand son cœur est littéralement divisé en deux, si vous vous souciez d’elle comme elle a besoin de vous.

Et ce mensonge sur la présence de sa mère, c’est comme si vous m’aviez caché quelque chose dont je ne savais même pas que j’avais besoin, et j’ai littéralement eu cinq secondes pour digérer tout cela. Donc, pour aller de l’avant, il y a définitivement des tensions, et c’est probablement la plus grande chose qu’ils doivent surmonter en tant qu’amis. J’ai lu beaucoup de fans dire: « Oh, je suis énervé, Maze le trahit à nouveau et le trahit à nouveau … »

TVLINE | Non, je peux voir son point de vue.

Ouais, parce que pense à ce que Linda a dit. C’est un narcissique, il pense à lui-même. Il prend des décisions sans qu’elle soit une considération, et elle en a littéralement marre. Elle lui a dévoilé son cœur et son âme en ce qui concerne leur relation, alors maintenant, elle dit essentiellement: «Je suis là pour moi, et je suis désolée que les gens vont se blesser, mais je dois faire ce que je dois faire pour obtenir ce dont je pense avoir besoin.

TVLINE | Quelle est la vision de Maze sur Dieu (joué par Dennis Haysbert de 24 ans)? Y a-t-il un respect là-bas?

Oui il y a. Absolument. J’ai une belle scène dans la seconde moitié de la saison avec Dennis et c’est incroyablement…. Eh bien, vous pouvez voir mon visage de démon dans cette scène, je pense que je peux laisser tomber ça là-dedans!

