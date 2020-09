La chaîne britannique Channel 4 a commandé le thriller policier en six épisodes «Before We Die», mettant en vedette Lesley Sharp («Bob & Rose), Vincent Regan (« 300 ») et Patrick Gibson (« The OA »), une adaptation du hit suédois série du même nom.

Le drame de Bristol, en Angleterre, suit un détective qui devient profondément en conflit lorsqu’elle découvre que son fils joue un rôle crucial en tant qu’informateur infiltré dans une enquête sur un meurtre brutal. L’acteur croate Toni Gojanović, qui a joué dans la série «Success» de HBO Europe, a également un rôle important dans la série.

L’adaptation est de Eagle Eye Drama, formé par Walter Iuzzolino, Jo McGrath et Jason Thorp, l’équipe créative derrière la société dramatique mondiale Walter Presents. Channel 4 détient une participation minoritaire dans l’entreprise. Eagle Eye travaille également sur l’adaptation du drame policier belge «Professor T» pour la chaîne britannique ITV.

Commandée par Caroline Hollick, responsable du drame de Channel 4 et par la rédactrice en chef Gwen Gorst, “Before We Die” sera réalisé par Jan Matthys (“Baptiste”) et adapté par Matt Baker. Il sera tourné à Bristol et en Belgique pendant l’automne et l’hiver avec McGrath, Iuzzolino et Bert Hamelinck comme producteurs exécutifs.

Hollick a déclaré: «Chaque épisode de ‘Before We Die’ est une montagne russe d’excitation – et je suis très heureux que Lesley Sharp apporte sa marque de fabrique et de charisme à Channel 4. C’est un privilège de faire partie de cette collaboration européenne vraiment inspirante. . »

McGrath a déclaré: «Avant de mourir» est une série puissante et originale qui utilise la grammaire et l’architecture d’un thriller policier mordant les ongles pour raconter l’histoire émotionnelle fascinante d’une relation dysfonctionnelle entre une mère et son fils, juxtaposée magnifiquement aux liens étroits. de la famille criminelle qu’ils tentent de traduire en justice. »

La série est produite par Eagle Eye Drama en association avec Caviar et est soutenue par Screen Flanders, DPG Media et l’abri fiscal belge via Caviar Film Financing. PBS Distribution détient les droits nord-américains et ZDF Enterprises distribuera la série dans le monde entier.