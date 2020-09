Il État de Mexico prévoit de déployer jusqu’à 100 drones à la fin de cette année, ils seront utilisés pour les patrouilles et la surveillance aérienne. Ceci dans le cadre de la nouvelle stratégie de sécurité annoncée par Alfredo del Mazo, gouverneur d’Edomex. À ce jour, 40 unités ont été mises en service, destinées à la surveillance des communes présentant les niveaux d’insécurité les plus élevés de l’État.

L’Edomex dispose de drones exploités par des pilotes qui permettent surveiller les zones difficiles d’accès, ou là où il n’y a pas de caméras de surveillance, et « aide aux opérations en diffusant des images en temps réel », a déclaré le gouverneur à La Jornada.

«Cela fait partie de ce programme que nous encourageons pour continuer à avoir plus de technologie qui nous permet de lutter contre la criminalité, nous sommes sûrs que cela nous aidera, en plus de donner une meilleure réponse, cela nous aide à inhiber la criminalité et à avoir une plus grande sécurité dans le État du Mexique », a-t-il commenté.

Les images capturées par les drones sont envoyées au Hangar à drones du centre de contrôle, de commande, de communication, de calcul et de qualité, C5 situé à Ecatepec. C’est dans cette commune que se trouvent les 6 hangars à drones qui opèrent actuellement. Un total de 50 hangars devraient être ajoutés dans tout l’État.

Del Mazo a souligné que des tournées de drones sont prévues « Sous une horloge criminologique » qui prend en compte des données telles que les zones avec le taux de criminalité le plus élevé, les horaires et les quartiers. Sur cette base, «des vols réguliers sont établis pour surveiller ces zones». Les quarante drones déjà en fonctionnement peuvent surveiller en temps réel les zones difficiles d’accès et peuvent servir de support dans les situations d’urgence.

Edomex n’est pas le premier État à implémenter un programme utilisant des drones. Tabasco et Guerrero ont des programmes similaires dans lesquels des drones sont utilisés pour signaler des activités criminelles.