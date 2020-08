Il y a deux mois, alors que Leticia Sabater était encore dans « La casa fuerte », Alessandro Lecquio a révélé que le chanteur avait passé une nuit de passion avec un proche du roi Felipe VI. Bien sûr, cette information juteuse n’est pas passée inaperçue par María Patiño lors de la visite de Leticia Sabater à « Socialité », qui a servi à connais l’identité de cet amant mystérieux,

Leticia Sabater dans ‘Socialité’

En premier lieu, Sabater voulait corriger Lecquio, car cette relation était bien plus qu’un simple lancer occasionnel: « Il a tort, car nous sommes sortis pratiquement un an« Ce que le collaborateur a réussi était dans la lignée de celui-ci, dont le nom a été ratifié par le chanteur: Fernando Moreno de Borbón, neveu du roi Juan Carlos, qui a perdu la vie à 44 ans dans un accident de moto.

« Une personne merveilleuse, un grand amour à moi. C’était une vraie relation, datant presque tous les jours, que j’ai quittée parce que J’étais trop ennuyé par le cercle de tant de noms de famille importants», A assuré Sabater, qui est venu coïncider avec le roi Felipe VI aux funérailles de Moreno de Borbón, bien qu’avant qu’il ait eu l’occasion de le connaître beaucoup plus étroitement en raison de leur relation:« Dans ces cercles, j’ai toujours passé un bon moment. C’était normal de voir le roi dans une discothèque, on pouvait danser avec lui calmement. »

Dans le dôme royal

Face à cette confession, Patiño n’a pas tardé à se demander comment le monarque se défend sur la piste de danse. Sabater ne pouvait pas le décrire comme un grand danseur, mais il l’a félicité sur le plan humain: «Nous nous présentons, Il m’a donné deux baisers et nous avons eu une conversation tout à fait normale. C’est enchanteur. Il adore passer inaperçu, que vous le traitez comme une personne tout à fait normale. « Et finalement, interrogée sur laquelle des deux infantas elle s’entendait le mieux, la présentatrice avait un gagnant clair: » Cristina est plus amusante, peut-être qu’elle peut être plus semblable à moi, car c’est plus ouvert, mais ils sont tous les deux charmants.