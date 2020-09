Plutôt que de partager ses mots sous forme écrite, la star de « Black Panther » a exprimé ses pensées verbalement dans une courte vidéo magnifiquement produite partagée sur son Instagram.

Il y a eu de nombreux hommages touchants et puissants à la suite de la mort de Chadwick Boseman après une bataille privée de quatre ans contre le cancer du côlon. Vient maintenant une expression étonnamment artistique du chagrin de Letitia Williams via la poésie orale.

La star de « Black Panther », qui a joué la sœur cadette de Boseman dans le film à succès, a d’abord mis un stylo sur du papier puis une voix sur un micro en rendant hommage à l’homme qui est passé d’un frère à l’écran à son « frère » dans la vie. .

.

« Cela fait mal », a-t-elle dit à un moment donné alors que de belles images de la nature entrecoupées de courtes vignettes des co-stars ensemble et d’un accompagnement mélancolique au piano. C’était un écho de son tweet peu de temps après que la nouvelle choquante de sa mort ait été rendue publique.

Boseman avait gardé sa bataille contre le cancer privée et secrète même de certains de ses proches, y compris ses co-stars et réalisateurs.

Toute la production a été étonnamment éditée par Wright elle-même et elle est absolument déchirante et brute. Elle a parlé du jour où elle a découvert, avec le reste du monde, qu’il était parti.

Elle s’est ouverte sur la réalisation de ce à quoi il avait été confronté pendant toutes ces années et s’est ensuite souvenue de leur première rencontre, des moments passés ensemble sur le tournage de « Black Panther » et de ce qui se passait ensuite.

Vous pouvez consulter le texte intégral de son message ci-dessous, mais si vous avez cinq minutes à perdre, vous devriez absolument vivre son message comme elle l’avait prévu dans la vidéo ci-dessus.

.

C’est écrit, il n’y a rien de nouveau sous le soleil.

Mais le soleil s’est arrêté ce matin-là, refusant de briller.

Des nuages ​​sombres entourent, la confusion s’installe.

Les larmes coulent, les rivières si profondes

Je ne savais pas à quoi je me réveillais, mon frère, un ange sur terre, est parti.

Une âme si belle, quand tu entrais dans une pièce, il y avait du calme.

Vous avez toujours bougé avec grâce et facilité.

Chaque fois que je te voyais, le monde serait meilleur.

Les mots ne peuvent pas décrire ce que je ressens, ce que nous ressentons tous, que vous perdre nous a été forcé d’accepter cela comme une nouvelle réalité.

J’aimerais pouvoir dire au revoir.

Je vous ai envoyé un message plusieurs fois, mais je pensais que vous étiez juste occupé.

Je ne savais pas que vous aviez tant à faire.

Mais contre toute attente, vous êtes resté concentré sur la réalisation de votre objectif avec le temps qui vous était imparti.

Et je n’oublierai jamais le jour où je t’ai rencontré

Avant de prendre l’avion pour Los Angeles pour ma première rencontre avec toi, Dieu m’a dit que tu étais mon frère et que je devais t’aimer comme tel. Et je l’ai toujours fait. Et je le ferai toujours.

Mais maintenant, mon cœur est brisé.

À la recherche d’anciens messages d’échange, de cartes remplies de votre écriture et de souvenirs de vous tenant ma main comme si c’était pour l’éternité.

Je pensais que nous avions plus de temps, et de nombreuses années à venir, pour plus de rires et plus de moments où je te harcelais sur le plateau, appuyais ma tête sur tes épaules dans la salle du trône pendant que Ryan nous donnait des notes.

Je pensais que ce serait pour toujours.

Cela fait mal.

Je fais confiance à Dieu pour guérir toutes les blessures.

Il est également écrit que toutes choses sont renouvelées; il y a de la lumière dans les ténèbres.

Des ruisseaux d’eau vive coulent, donnant une nouvelle vie.

Et il ne nous reste plus qu’à permettre à toutes les graines que vous avez plantées sur Terre de pousser, de s’épanouir, de devenir encore plus belles.

Tu es pour toujours dans mon cœur.

