L’événement Mega Battle est maintenant en ligne dans Pokémon GO. Il se déroulera du vendredi 11 septembre à 8 h au jeudi 17 septembre à 22 h. Il y a beaucoup plus dans cet événement que ce qui avait été annoncé à l’origine par Niantic, alors lisez la suite pour voir le catalogue complet de Bleeding Cool des événements, le défi Mega Houndoom, la recherche et plus encore.

L’événement et le défi Mega Battle sont maintenant en direct dans Pokémon GO. Crédits: Niantic

Mega Battle Challenge

Si les entraîneurs terminent collectivement 275 millions de batailles pendant l’événement Mega Battle, Mega Houndoom sera débloqué. Ce défi peut sembler stupéfiant, mais c’est plus facile qu’il n’y paraît. Plutôt que des raids, par « batailles », Niantic fait référence aux batailles de gymnase, aux rencontres de la Team GO Rocket et aux batailles d’entraîneurs via la GO Battle League ou le PVP standard entre amis. C’est presque une garantie que ce défi sera terminé et que Mega Houndoom sera débloqué.

Recherche

Il existe actuellement deux tâches de recherche sur le terrain spécifiques à un événement de combat Mega dans la nature, notamment:

Affrontez un autre entraîneur: 5 Mega Energy pour Blastoise, Charizard ou Venusaur Attrapez cinq Pokémon de type Bug différents: rencontre Ledyba Battez un Team GO Rocket Grunt: 10 Mega Beedrill EnergyMega Evolve a Beedrill: 10 Mega Beedril Energy

Il y a aussi un autre Mega Beedrill Timed Research, qui sera rapporté dans son propre article de Bleeding Cool au fur et à mesure que nous le décomposons étape par étape.

Apparitions d’événement de méga bataille

Les apparitions sauvages de l’événement sont axées sur les types de bogues, y compris les suivants:

Burmy (Shiny disponible) Caterpie (Shiny disponible) Dwebble (Shiny disponible) Ledyba (Shiny disponible) KriketotParasPineco (Shiny disponible) Pinsir (Shiny disponible) Scyther (Shiny disponible) Skorupi (Shiny disponible) SpinarakVenipedeVenonat (Shiny disponible) Weedle (Shiny disponible) Wurmple (brillant disponible)

Ledyba est la nouvelle version de Shiny pour l’événement et sera présenté comme un spawn sauvage commun. Skorupi se reproduisant dans la nature est également une excellente nouvelle pour les entraîneurs qui ont raté ce Pokémon rare lors de ses précédents événements sous les projecteurs.

Niantic a annoncé que cet événement entraînerait également un changement dans le Pokémon Ombre de Team GO Rocket mais, au moment d’écrire ces lignes, les fuseaux horaires dans lesquels cet événement a commencé n’ont signalé aucun changement. Au fur et à mesure que de nouvelles informations arriveront concernant le changement d’ombre promis par le Mega Battle Event, nous tiendrons les entraîneurs Pokémon GO à jour.

À propos de Theo Dwyer

Theo Dwyer écrit sur les bandes dessinées, les films et les jeux.