L’un de mes films préférés de l’année est facilement Josh RubenPremier film magistral de réalisateur, Fais moi peur, qui co-stars Ruben avec le toujours excellent Aya Cash («Les garçons», «Vous êtes le pire»).

Scare Me remplace un feu de camp par une cabane dans les bois où deux inconnus (Ruben et Cash) racontent des histoires effrayantes lors d’une panne de courant.

Shudder lance la saison d’Halloween avec un 1er octobre sortie pour Scare Me, qui a maintenant une toute nouvelle bande-annonce qui s’installe pour une histoire effrayante.

Notre propre Meagan Navarro a assisté à la première mondiale du film, écrivant dans sa critique que « Scare Me propose une comédie d’horreur imaginative et chaleureuse. »

Elle ajoute: « En tant que bataille d’esprit entre deux personnages infiniment divertissants, sur la nature des films d’horreur et des histoires effrayantes pas moins, Scare Me se sent comme une couverture chaude et effrayante qui vaut la peine d’être câlinée près du feu. »

Scare Me est l’histoire d’horreur parfaite d’Halloween pour lancer votre célébration d’un mois.