2020 a été une année horrible. COVID-19 et les pertes qu’il a apportées; les personnes aimées et proches, la perte d’emplois, d’entreprises ou même dans une moindre mesure pourraient également inclure la perte de notre liberté de sortir, de voyager ou de rencontrer nos amis et nos proches comme nous le faisions habituellement. Au milieu d’un tel panorama gris, c’est qu’on trouve Ted Lasso, une série créée il y a quelques semaines sur Apple TV +, dont la noblesse est un véritable baume pour s’asseoir devant la télévision et se rappeler que la vie est bien plus que ce que l’on voit.

Mais qui est Ted Lasso?

Nous parlons du pire des meilleurs entraîneurs de football de toute l’histoire. En 2013, NBC a acquis les droits de diffusion de la Premier League aux États-Unis et l’une de ses premières démarches pour annoncer cette alliance a été d’embaucher Jason Sudeikis qui était en charge de développer ce personnage attachant qui est rapidement devenu un phénomène du monde. le football (ou le football, comme l’appellent les gabachos), ce qui fait que le réseau de télévision dépasse ses attentes pour la notation et le marketing de la Premier League.

Sept ans plus tard, Jason Sudeikis revient avec Ted Lasso dont la prémisse peut sembler très simple à première vue: un entraîneur américain qui déménage au Royaume-Uni pour faire face à un défi professionnel sans tête en tant que manager de l’AFC Richmond. le problème? C’est que Ted Lasso ne sait RIEN sur le football et sa seule expérience a été en tant qu’entraîneur-chef d’une équipe de football américain de deuxième ordre à Kansas City.

Ici, on pourrait croire que toute la série serait fade et pleine de blagues qui peuvent mettre en évidence l’ignorance du personnage sur le football ou les situations qui lui sont présentées. Cependant, Ted Lasso n’est pas ce genre de série ou de personnage. Ted Lasso est la personne la plus noble que vous rencontrerez dans votre vie, un type optimiste, dont la noblesse disloque les personnages autour de lui (et aussi ceux qui le voient à la télévision) ce qui donne lieu à bien d’autres circonstances qui sont le qui finissent par construire la série.

Une série non seulement pour les fans de football

Oui, on pourrait croire que Ted Lasso est une série sur mesure pour tous les fans de Messi, Cristiano, Chicharito et compagnie. Cependant, on pourrait dire que dans cette série, le football n’est que le prétexte pour réfléchir à d’autres problématiques, comme le harcèlement, certains types de masculinités et la manière dont nous étiquetons habituellement les gens, sans en savoir un peu plus sur leur histoire.

Outre Jason Sudeikis, le casting de Ted Lasso est très solide et on pourrait même dire qu’ils deviennent un élément essentiel pour faire fonctionner l’intrigue, de Juno Temple qui incarne Keely Jones, le partenaire de la star de l’équipe, à Hannah. Waddingham (Sex Education), qui incarne Rebecca, la méchante propriétaire de l’AFC Richmond qui engage Ted Lasso avec un plan machiavélique, n’ignorant pas Nick Mohammed (les accessoires qui sont intimidés, mais qui devient un visionnaire de la tactique) même Brett Goldstein qui donne vie au vétéran classique qui fait face au crépuscule de sa carrière de footballeur.

Ted Lasso est une série familiale, avec un personnage aussi maladroit que noble, dont la simplicité parvient à transcender le football pour devenir une série attachante et inspirante qui sublimera vos journées.

La première saison de Ted Lasso se compose de 10 épisodes, le premier peut déjà être vu via Apple TV + et le reste sera publié le vendredi de chaque semaine. Pour l’instant, on peut fêter l’arrivée de cette série et surtout, la confirmation qu’il y aura une deuxième saison. Vive Ted Lasso!

