Lil Durk vient de sortir son tout nouveau single intitulé « The Voice ».

Lil Durk et 6ix9ine se disputent depuis quelques semaines maintenant et il ne semble pas que ce dégoût l’un pour l’autre va se terminer de si tôt. L’origine du bœuf est un peu compliquée à ce stade, cependant, tout a atteint son paroxysme hier alors que Durk a sorti son nouveau single « The Voice » pendant que 6ix9ine a sorti un nouveau projet appelé TattleTales. Jusqu’à présent, les fans de hip-hop se rangent du côté de Durk sur celui-ci, et il est très facile de comprendre pourquoi c’est le cas.

En fait, hier, Durk a eu des mots durs pour le projet de 6ix9ine alors qu’il se dirigeait vers Twitter en disant « 1 chanson de mieux qu’un album entier, je suis vraiment chicago jay Z … la voix. » Essentiellement, Durk se couronne maintenant l’équivalent de Chicago de Jay-Z tout en détruisant le travail de 6ix9ine.

Sa déclaration sur le fait d’être le Chicago Jay-Z a certainement frotté certaines personnes dans le mauvais sens, d’autant plus que Kanye West a tenu ce rôle au cours des deux dernières décennies. Quoi qu’il en soit, on ne peut nier l’influence de Durk dans la ville et ces derniers temps, il a été beaucoup plus actif que Ye lorsqu’il s’agit de faire de la musique. Pourtant, c’est définitivement une déclaration controversée à faire.

Dites-nous ce que vous pensez de « The Voice », dans les commentaires ci-dessous.