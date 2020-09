Lili Reinhart, Camila Mendes et Madelaine Petsch tirent le meilleur parti de la quarantaine en créant un compte TikTok commun.

Le trio a créé le compte @blondebrunetteredhead et a également combiné leurs noms pour devenir Lamila Petschart. Jusqu’à présent, ils ont publié six vidéos composées de comédie, de leurs chiens et de danse.

Reinhart et Mendes ont créé une impressionnante routine de danse pour “Fergalicious” en réponse à un défi viral. Petsch et Mendes ont également tenté le «défi WAP» qui s’est terminé de manière hilarante par la chute de Mendes par terre.

Les dames sont actuellement en quarantaine ensemble à Vancouver pour filmer la cinquième saison à venir de Riverdale. Plus tôt cette semaine, Reinhart a expliqué que les acteurs ne pourront rendre visite à aucun de leurs proches pendant les vacances en raison des protocoles de sécurité en cas de pandémie.

«Je me sens vraiment prisonnier, retournant au travail, car je ne peux pas quitter le Canada», a déclaré Reinhart à Nylon. “Ça ne fait pas du bien. Vous ne pouvez pas rentrer chez vous pour Thanksgiving, vous ne pouvez pas rendre visite à votre famille. Personne ne peut venir [to] vous rendre visite à moins qu’ils ne soient mis en quarantaine pendant deux semaines. Il se sent juste foutu. “

Regardez leurs vidéos ci-dessous.