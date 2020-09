2020-09-03 07:30:03

Lili Reinhart se sent « comme une prisonnière » retournant travailler sur le plateau de «Riverdale» au Canada.

La star de «Riverdale» a été rappelée pour tourner la série au Canada et elle admet que c’est difficile parce que personne ne peut lui rendre visite et qu’elle ne peut pas rentrer chez elle.

Elle a dit: «Je me sens vraiment comme une prisonnière, retournant au travail, parce que je ne peux pas quitter le Canada. Cela ne me fait pas du bien.

« Vous ne pouvez pas rentrer à la maison pour Thanksgiving, vous ne pouvez pas rendre visite à votre famille. Personne ne peut venir vous rendre visite à moins d’être mis en quarantaine pendant deux semaines. C’est juste f *****. J’ai beaucoup de chance, mais c’est comme, « Je dois continuer. Je dois continuer … Nous nous sommes arrêtés pendant l’épisode du bal, donc je dois remettre cette robe de bal. Cinq mois plus tard, nous allons tous être bronzés, peut-être un peu plus épais. Je le suis certainement. »

L’actrice de 23 ans admet qu’elle s’est sentie «très perdue» au début de la pandémie mais a décidé qu’au lieu de se distraire, elle «choisirait la voie la plus difficile» et se concentrerait sur elle-même et ferait le «travail» pour s’améliorer.

S’adressant au magazine NYLON, elle a ajouté: « Au début de cette pandémie, je me sentais très perdue. Je me sentais très triste et désespérée, à cause des choses personnelles qui se passaient dans ma vie. Au lieu de me distraire, f ***** * des gens au hasard et en consommant de la drogue et en buvant mes problèmes. « J’ai choisi la voie la plus difficile, qui était de ne pas me distraire. Je me suis dit: ‘Je ne fais pas ça. Je vais passer par les prochains mois de merde, pure merde, horrible, pleurant tous les jours, mais le travail nécessaire. ‘ »

