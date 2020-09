Rotten Tomatoes, comme la plupart des propriétés médiatiques, s’est considérablement réorganisée après l’arrivée de la pandémie de coronavirus.

Le rédacteur en chef du site a expliqué à . dans une interview comment la destination Web connue pour ses critiques agrégées et son « Tomatomètre » score a changé son fonctionnement une fois qu’il est devenu clair que les théâtres seraient fermés indéfiniment.

Le site a également déployé une large sélection de nouveaux contenus et guides thématiques pour s’adapter au nouveau paysage du divertissement de l’ère des coronavirus.

Vendredi, Disney effectuera une expérience de l’industrie cinématographique étroitement surveillée, offrant son film à succès très attendu Mulan comme un ajout de vidéo à la demande premium au service de streaming Disney +. C’est-à-dire que si vous êtes un abonné actuel, vous pourrez payer des frais uniques de 29,99 $ pour regarder Mulan ce week-end (au lieu d’attendre jusqu’en décembre, date à laquelle Disney ajoutera le film au streamer. sans ce supplément).

Le film est également le dernier d’une liste croissante de remakes en direct de classiques animés de Disney, et l’embargo pour le premier lot de critiques de Mulan a été levé jeudi. Pour les goûter, je me suis immédiatement tourné vers Rotten Tomatoes, l’une de mes destinations préférées de la culture pop sur le Web, et je me suis préparé à découvrir ce que les gens disaient à propos du film – une habitude sans doute familière à beaucoup d’entre vous, étant donné que le site a devenir une sorte de bible pour les amateurs de cinéma et de télévision qui veulent comprendre ce que les critiques et les fans disent des émissions et des films qui nous intéressent.

Lancé à la fin des années 90, le site est aujourd’hui un agrégateur d’actualités ainsi que de critiques télévisées et cinématographiques de la part des critiques et du grand public, et il compile un score «Tomatomètre» étroitement surveillé pour les films et les émissions qui représente le pourcentage d’avis professionnels positifs.

Au moment d’écrire ces lignes, par exemple, 122 critiques professionnelles de Mulan avaient été recueillies par Rotten Tomatoes. Le pourcentage de ceux qui sont positifs était suffisant pour donner au film – dont Rotten Tomatoes raffole est une «merveille visuelle» – un score solide de 80% au Tomatomètre.

Les premiers avis sont pour #Mulan – actuellement, c’est #Fresh à 76% sur le #Tomatomètre, avec 88 avis: https://t.co/lXumjxIv3n pic.twitter.com/KH0LgSy0It – Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) 3 septembre 2020

J’ai récemment rencontré Joel Meares, le rédacteur en chef de Rotten Tomatoes, pour avoir une idée de quelque chose qui n’est pas aussi évident à partir de choses comme la couverture du site de nouvelles sorties de films comme Mulan et d’autres. Plus précisément, je voulais savoir comment la pandémie de coronavirus avait forcé l’entreprise à se restructurer – puisque, rappelez-vous, il y a seulement quelques mois que la couverture des dernières sorties destinées aux salles de cinéma a reçu la place la plus importante et la plus proéminente sur les tomates pourries. page d’accueil.

Maintenant? Comme l’explique Meares, «la pandémie a radicalement changé la nature de ce que nous faisons au quotidien».

«Lorsque vous iriez sur le site en février, la première chose que vous verriez est une liste de sorties en salles à la fois au théâtre et à venir», a-t-il déclaré dans une interview avec .. «Nous nous sommes éloignés de cela, avons retiré cette liste de la page d’accueil et donné la priorité au streaming – à la fois des séries télévisées et en streaming, ainsi que des films vidéo à la demande et de nouveaux films en streaming.

«C’est comme une grande partie de l’industrie, avec un changement d’orientation vers l’expérience à la maison. Même si nous savons également que, dans le même temps, la question fondamentale et la raison fondamentale pour laquelle les gens viennent à Rotten Tomatoes n’ont pas changé, même à l’époque du COVID. Les gens recherchent des conseils et des recommandations sur ce qu’il faut regarder par eux-mêmes, avec leur partenaire, avec leur famille. Et nous considérons que notre objectif est de vraiment les orienter dans la direction qui leur est la plus utile. «

De plus, le site a conçu un nouveau hub appelé «Binge Central» où sont logés tous ses guides liés à la frénésie. Qui comprend du contenu comme cette liste de cinq autres choses à regarder si vous aimiez Watchmen; cette liste des meilleures émissions à diffuser sur Amazon Prime; et un classement des meilleures émissions de télévision à regarder pendant le mois de septembre.

Parce que la pandémie a conduit des millions de consommateurs avides de divertissement à être obligés de mettre en quarantaine et de subir des commandes au domicile pendant de longues périodes plus tôt cette année, Meares m’a également dit que cela avait conduit le site à ajouter d’autres guides thématiques liés aux types de contenu qui les gens recherchaient – surtout en mars et avril. Des choses comme «quoi regarder avec mes enfants» et les meilleurs émissions et films à regarder lorsque vous êtes seul.

«C’était notre sorte de lecture proactive des feuilles de thé et de mettre notre entreprise en marche», a déclaré Meares.

Ce changement de couverture ressemble maintenant à une évidence, en particulier compte tenu de la rapidité et de la façon dont Hollywood a fini par être transformé par la pandémie COVID-19 – comme si une main invisible avait claqué un gros bouton de réinitialisation rouge et avait presque tout changé dans le film et entreprise de télévision. À tel point que, ne parlant que pour moi, il est incroyablement bizarre de penser que je suis sur le point d’aller voir mon premier film sur grand écran cette année. J’ai deux billets pour voir Tenet à mon drive-in local ce week-end, ce qui me semble étrange et radical et ressemble à une «victoire» en quelque sorte.

Rotten Tomatoes n’avait certainement pas une tâche aussi vaste que d’autres propriétés Web et journalistiques lorsque le moment est venu de s’ajuster pour répondre aux nouvelles réalités de notre monde étrange et effrayant dominé par COVID-19. Certainement rien de tel que le défi auquel sont confrontés, par exemple, les rédactions et les chaînes de télévision traditionnelles, qui devaient vider les bureaux tout en trouvant comment adapter les flux de travail pour continuer à produire un reportage quotidien.

Ce que Rotten Tomatoes a décidé de faire importait néanmoins, car les fans de la culture pop avides de contenu pour combler les moments calmes à la maison avaient toujours besoin du site, tout de même. Au moment où Meares et moi avons parlé, The Old Guard faisait sa première sur Netflix, tandis qu’Apple TV + et Hulu faisaient également leurs propres sorties de films majeurs (Greyhound et Palm Springs, respectivement).

«Pour moi», a déclaré Meares, «ce que nous faisons est de fournir les informations et les outils que j’encourage les gens à utiliser vraiment comme ils le souhaitent. Il y a des gens, par exemple, qui vont regarder Rotten Tomatoes et voir un excellent score et dire: « Oh, c’est un excellent score – je vais regarder ça. »

«Certaines des choses que nous avons trouvées, en termes de commentaires, de réseaux sociaux et de trafic, étaient qu’il y avait un réel intérêt pour les titres de bien-être et de comédie – en particulier au cours du premier mois et demi de la pandémie. . Il y avait aussi un intérêt pour la famille (contenu), car beaucoup d’enfants étaient à la maison. Et des classiques. Je pense que les gens étaient vraiment intéressés à saisir l’opportunité pendant qu’ils avaient le temps et étaient coincés à la maison pour rattraper des choses comme les 100 meilleurs films AFI qu’ils ont finalement décidé d’avoir le temps de se déplacer.

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias tels que Fast Company et The Guardian. Lorsqu’il n’écrit pas sur la technologie, on le trouve penché de manière protectrice sur sa collection naissante de vinyles, en plus de soigner son whovianisme et de se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.