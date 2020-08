Lin-Manuel Miranda, Blake Lively, Richard Gere et Diane Keaton sont attachés à jouer dans la comédie romantique «The Making Of», avec Endeavour Content gérant les ventes au prochain Toronto Intl. Festival du film.

Ed Zwick et Marshall Herskovitz produisent sous leur bannière Bedford Falls Company avec une production prévue pour le printemps. Le duo est également en train d’écrire le scénario, qui tourne autour d’une paire de cinéastes mariés (interprétés par Gere et Keaton) acteurs du casting (interprétés par Lively et Miranda) pour jouer les versions plus jeunes d’eux-mêmes – alors que leur propre mariage s’effondre.

Le festival de Toronto ouvrira sa 45e édition le 10 septembre avec un mélange d’événements physiques et de projections virtuelles, et présentera de nombreux films dans des ciné-parcs afin de répondre à la pandémie COVID-19.

Zwick et Herskovitz ont collaboré sur les longs métrages «Traffic», «Legends of the Fall», «About Last Night» et «The Last Samurai» et sur les séries télévisées «Thirtysomething» et «Once and Again». Ils ont été nominés pour un Oscar du meilleur film pour «Traffic».

Miranda a créé et joué dans les comédies musicales de Broadway «In the Heights» et «Hamilton», remportant un prix Pulitzer et trois Tony Awards. Lively a éclaté dans la série CW «Gossip Girl» et a également joué dans les films «The Sisterhood of the Travelling Pants», «Green Lantern», «The Age of Adaline», «The Shallows» et «A Simple Favor».

Les crédits de Gere incluent «Un officier et un gentleman», «Pretty Woman», «Primal Fear», «Runaway Bride», «I’m Not There» et «Arbitrage». Keaton a remporté un Oscar pour «Annie Hall» et a été nominé pour «Reds», «Marvin’s Room» et «Something’s Got to Give». Elle sera vue ensuite dans “Love, Weddings and Other Disasters” avec Jeremy Irons.

La nouvelle de «The Making Of» a été rapportée pour la première fois par Deadline Hollywood.