Lindsay Lohan a poursuivi une affaire de livre

HarperCollins poursuit Lindsay Lohan pour un contrat de livre raté. Apparemment, l’actrice a signé un accord avec eux en 2014 pour écrire un livre. Elle a promis de le terminer d’ici 2015, mais cela ne s’est jamais produit. La société d’édition est revenue et a prolongé la date limite jusqu’en 2017 et aurait payé à Lohan plus de 300000 dollars à l’avance. Pourtant, Lohan n’a pas écrit le livre, et maintenant elle est poursuivie pour l’argent anticipé. (via TMZ)

La pandémie entraîne des dents plus fissurées



Une nouvelle enquête révèle que le stress censé être lié à la pandémie entraîne une augmentation du nombre de personnes aux dents fissurées – parce qu’elles les grincent. De nombreux dentistes ont déclaré qu’avant la pandémie, environ 30% de leurs patients avaient des problèmes dus au grincement des dents. Maintenant, le pourcentage a augmenté de plus de 70%! (via le New York Times)

Un joueur des Houston Rockets enfreint les règles de la bulle en laissant un testeur de coronavirus féminin dans une chambre d’hôtel

L’attaquant des Rockets, Danuel House, fait l’objet d’une enquête de la ligue pour avoir prétendument autorisé une femme responsable des tests COVID-19 dans sa chambre d’hôtel. Pour cette raison, il y a une chance qu’il ne soit pas autorisé à jouer le reste des demi-finales de la Conférence Ouest. (via Yahoo! News)

Une femme sur Snapchat se vante d’avoir COVID-19

Une femme qui était à une soirée Texas Tech fait l’objet d’une enquête après qu’une vidéo est devenue virale d’elle admettant ouvertement qu’elle a COVID-19 … et elle ne se soucie pas si elle le propage.

Les joueurs de la NFL chantent avec Céline Dion “ Tout me revient maintenant ”

Le football est de retour! Voici une vidéo mignonne qu’un groupe de joueurs a faite pour célébrer la nouvelle saison:

L’avenir des gâteaux d’anniversaire?

Un dentiste de Boca Raton, en Floride, a créé un bouclier qui va au-dessus des gâteaux qui empêche la salive de se retrouver sur le gâteau après avoir soufflé des bougies. (via WPST)