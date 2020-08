Les principaux radiodiffuseurs et organismes industriels du Royaume-Uni ont convenu de discuter régulièrement du sort des pigistes qui sont sous le choc après avoir été sans travail au cours des cinq derniers mois en raison de la fermeture induite par le coronavirus.

Diffuseurs BBC, ITV, Channel 4, Channel 5, Sky, UKTV et STV, l’union en dessous de la ligne Bectu, le corps des producteurs Pact, Film and TV Charity, organisme de formation ScreenSkills, The TV Collective, Share My Telly Job, Directors UK , Les personnes handicapées à la télévision, Viva La PD, The Unit List et Women in Film and TV ont formé une coalition télévisée pour le changement et ont signé un accord pour participer à des discussions trimestrielles sur la manière d’améliorer les pratiques de travail indépendantes.

Les réunions seront coordonnées par Adeel Amini de TV Mindset, une organisation qui vise à soutenir la santé mentale des pigistes de la télévision. La première réunion aura lieu fin septembre ou début octobre et se poursuivra tous les trimestres jusqu’en décembre 2021.

Suite à la session «Time for Action: The Freelancer Campaign» au Edinburgh TV Festival lundi, la coalition a signé une lettre d’intention qui déclarait: «Nous pensons que chaque pigiste travaillant dans notre industrie mérite des conditions de travail décentes et que nous devrions tous préconiser une une culture qui favorise le respect, le professionnalisme et l’investissement dans les personnes. Le meilleur contenu créatif proviendra d’une industrie qui accorde la priorité aux gens, célèbre la différence et nous permet à tous de prospérer. La nôtre est une industrie composée d’un vaste éventail d’entreprises, de diffuseurs et de personnes talentueuses différentes, et nous avons tous un rôle à jouer pour façonner notre façon de travailler.

Les pigistes britanniques ont eu accès à un programme de secours du gouvernement, s’ils remplissent un certain nombre de conditions. Cependant, un certain nombre de pigistes sont tombés entre les mailles du filet et ont été exclus de l’aide économique.

«Les pigistes sont la pierre angulaire de tout ce que nous faisons et je dirais que dans tous les genres, nous avons besoin que la communauté des pigistes soit au sommet de sa forme et se sente vraiment en confiance», a déclaré la directrice de BBC Content Charlotte Moore, lors d’un ‘Meet la session du contrôleur au festival de télévision d’Édimbourg lundi. «Il nous incombe à tous de vraiment aider avec des politiques de recrutement équitables, de nous assurer que les gens n’embauchent pas simplement les mêmes personnes. C’est vraiment à nous de nous assurer que nous traitons les gens équitablement pendant une production et je pense que je demanderais vraiment que les indépendants et les diffuseurs prennent cela ensemble, car si nous ne nous occupons pas des pigistes, nous ne passerons pas à travers ces difficultés. fois ensemble et l’industrie sera alors un endroit plus pauvre.

Les points à l’ordre du jour des discussions lors des réunions trimestrielles comprennent les pratiques d’emploi et de recrutement, la santé et la sécurité, la culture en milieu de travail, la race et la diversité, l’intimidation et le harcèlement, la formation et la progression des talents, les nouveaux talents et la santé mentale et le bien-être.

Le fondateur de TV Mindset, Adeel Amini, a déclaré: «La crise COVID a mis en lumière les problèmes des pigistes, ainsi que la nature précaire de notre industrie dans son ensemble. Il est essentiel que nous n’en sortions pas de la même manière que nous l’avons fait, et je crois que le changement futur ne peut être réalisé qu’en faisant travailler l’ensemble de l’industrie ensemble. Reconnaître ces problèmes et rejoindre cette coalition est une première étape importante; cet accord est le premier du genre et sa mise sur la table a été un travail incroyablement difficile, mais je suis convaincu qu’il peut se traduire par un avenir plus heureux, plus sain et plus juste pour tous dans notre industrie.

Le chef de Bectu Philippa Childs a déclaré: «La pandémie n’a montré aucune pitié et ses effets ont mis à nu les défis auxquels les pigistes sont confrontés depuis trop longtemps. Ces conversations sont une occasion historique de réinitialiser et de créer une nouvelle donne pour une partie de l’industrie dont l’expérience et le bien-être ont été négligés dans le passé. Bectu s’est engagé à créer un cadre pour un changement significatif et j’exhorte tous ceux qui travaillent à la télévision à envisager sérieusement de se joindre à nous pour s’assurer que votre voix est entendue.