Mexico.- L’Institut national électoral (INE) a déterminé l’origine de la mesure de précaution pour l’utilisation de symboles et d’expressions religieuses dans le deuxième rapport de travail du président, Andrés Manuel López Obrador.

La Commission des plaintes et des plaintes de l’Institut national électoral (INE) a déclaré appropriées les mesures de précaution demandées par le PAN et le PRD pour l’utilisation de symboles et d’expressions religieux dans une promotion du deuxième rapport de travail du président de la République, diffusé à la radio et à la télévision, ainsi que sur Facebook.

Cette autorité a ordonné au président de la République que, immédiatement, dans un délai n’excédant pas trois heures, à compter de la notification légale, supprimer et / ou se retirer du compte Facebook (visible dans l’URL https://www.facebook.com/lopezobrador.org.mx/videos/404783767157733), ainsi que tout autre site ou compte sous votre domaine ou administration personnelle ou en tant que chef du gouvernement du Mexique, l’objet vidéo de cette procédure.

Les plaignants soulignent que le spot affecte les principes d’équité, d’impartialité, de certitude et d’objectivité dans le cadre des processus électoraux à Coahuila et Hidalgo; Il viole les articles 24 et 130 de la Constitution, en contenant un élément religieux inséré dans le message dénoncé et sape les forces politiques de l’opposition en utilisant des expressions telles que «conservateurs».

Dans le message dénoncé, des allusions sont faites au pape François et à l’Évangile, que la Commission des plaintes et des plaintes de l’INE a considéré comme des expressions qui contredisent le principe de laïcité et menacent l’indépendance et la neutralité de l’État mexicain et des fonctionnaires à l’égard de la églises et croyances religieuses.

De même, en ce qui concerne l’utilisation de termes dans l’annonce dénoncée de «conservateurs» et de «communisme», la prise de mesures de précaution a également été jugée appropriée; puisque ce sont des expressions qui ne sont pas encadrées dans l’information de la gestion publique et de la responsabilité, ce qui est précisément l’objet du rapport annuel de travail auquel l’exécutif fédéral est lié par la Constitution.

En vertu de ce qui précède, la Commission a ordonné à la Direction générale de la radio, de la télévision et de la cinématographie, dans un délai ne dépassant pas six heures, de demander aux concessionnaires concernés de cesser de diffuser l’article promotionnel dénoncé; ainsi que les concessionnaires de radio et de télévision, de sorte qu’immédiatement, dans un délai n’excédant pas douze heures, ils s’abstiennent de diffuser le promotionnel nommé.

De même, la Commission a ordonné au directeur exécutif des prérogatives et des partis politiques de cet Institut d’informer les concessionnaires de radio et de télévision qu’ils ne devaient pas diffuser l’article promotionnel dénoncé.

