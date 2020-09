Cela fait une minute et nous commençons à peine à reprendre notre souffle après la finale explosive de la saison 3 de Yellowstone. (Vous pouvez lire ou relire le récapitulatif détaillé de TVLine ici.) Alors que nos fréquences cardiaques reviennent lentement à la normale, quelque chose se passe aussi: nous réalisons combien de temps nous allons devoir attendre avant d’obtenir une saison 4. et une fois de plus nous demander: «Pourquoi? Pourquoi diable doit-il être si long qu’une année?!?

Pour éviter vos symptômes de sevrage à Yellowstone, ainsi que nos symptômes croissants, vos amis de TVLine ont compilé une liste des 25 meilleurs personnages du drame addictif de Paramount Network à ce jour et les ont classés du moins au plus convaincant. Et ce n’était pas aussi facile que, disons, le patriarche Dutton John de choisir un fils préféré de Kayce et Jamie non plus.

Euh-euh. Non. Nous avons dû couper les cheveux pour décider si un salaud intéressant méritait d’être placé plus haut dans le compte à rebours qu’un doofus sympathique, si un Dutton qui n’a duré qu’un épisode devrait être au-dessus ou en dessous d’un condamné à perpétuité grisonnant de Yellowstone et s’il y avait une tache du tout. sur cette liste pour une main de ranch que nous n’avons jamais été en mesure de comprendre sans les sous-titres.

Voir? Ce n’est pas aussi simple que « Oui, déchirer les règles ». (C’est une évidence.) Pour savoir qui a fini par faire la sélection finale – et où ils se sont classés dans le Top 25 – consultez la galerie de photos ci-dessus (cliquez ici pour un accès direct). Ensuite, appuyez sur les commentaires avec vos suggestions de modifications de la liste.

