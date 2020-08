Livia Brito perd le rôle principal dans telenovela après un scandale

L’actrice cubaine Livia Brito continue de vivre les séquelles du grand scandale qu’il a joué il y a quelques mois en abusant physiquement et émotionnellement d’un photographe alors qu’il était en vacances avec son partenaire.

Le producteur Juan Osorio a pris le rôle principal de Livia Brito après les accusations d’agression auxquelles il est confronté depuis plusieurs semaines, car il prétend n’accepter aucun type de violence.

C’est ainsi que le célèbre producteur a expliqué les raisons pour lesquelles il a décidé de retirer l’actrice de sa prochaine telenovela.

Et c’est qu’apparemment les nombreux cr! T! Cas qui ont tant affronté Livia brito Comme son petit ami Mariano Martínez, les moments difficiles pour l’actrice ne sont pas encore terminés car elle vit désormais une situation compliquée au travail.

Il y a des jours, Juan Osorio il a tenu une conférence de presse virtuelle pour expliquer les raisons pour lesquelles il a décidé que l’actrice cubaine ne devrait pas être le protagoniste de « Qu’est-ce qui ne va pas avec ma famille? », un feuilleton auquel son fils, Emilio Osorio, a participé.

Je l’ai rencontrée, je pense que le public a beaucoup à voir avec cette décision. J’ai toujours tendance à respecter le public, toi. Je suis contre la violence et les expressions désagréables. J’aime beaucoup mon pays », a déclaré Juan Osorio.

C’est ainsi qu’il a affirmé qu’il n’acceptait pas ce type de manque de respect pour le pays, car il s’est dit fier d’être mexicain, en plus qu’il a assuré avec le soutien de la société Televisa, qui apparemment ne veut pas non plus de l’actrice à l’intérieur.

Dans la même conférence virtuelle, le producteur a également annoncé que l’actrice Ariadne Díaz remplacerait Livia brito dans le feuilleton, elle sera donc chargée de jouer le rôle principal.

J’ai le protagoniste idéal: Ariadne Díaz avait quitté le petit écran, retourne au genre, revient avec une très bonne proposition. Je lui suis très reconnaissant d’avoir accepté ce défi », a assuré le producteur.

Et comme prévu, après cette décision Livia brito Il a partagé sa réaction sur les réseaux sociaux, car peu à peu il perd son emploi ici au Mexique.

Il y a des moments où nous devons être plus #healthy patients, puis nous devons franchir des obstacles difficiles pour obtenir le meilleur », a-t-il écrit sur Instagram.

Bien que l’on ne sache pas avec certitude s’il se consacre au projet qu’il vient de perdre, on pense que c’est sa réponse.

Il est important de mentionner que Livia brito Avant d’être impliquée dans le gros problème dans lequel elle s’est lancée, elle avait sans aucun doute tous les producteurs et réalisateurs de Televisa à ses pieds, car elle était l’une des favorites à la fois de la société et des téléspectateurs. tourné à 360 degrés et ont même demandé à être emmené hors du pays.

Il y a quelques jours, il a été annoncé que Livia il a cherché le politicien Juan del Rosal pour éviter d’aller en prison, pour lequel il a affirmé qu’un mandat d’arrêt sera émis contre Livia sous peu.

A tout moment, il pouvait recevoir un mandat d’arrêt. C’est une affaire classée en faveur d’Ernesto Zepeda. Je ne connais pas l’heure, mais la peine peut être de 10 à 12 ans. «

Malheureusement, ce qui aurait pu être sans importance pour l’actrice peut désormais entraîner de graves conséquences après que la victime a déclaré qu ‘«il avait été attaqué par l’actrice avec son appareil photo, en plus d’avoir saisi un sac à dos dans lequel il portait son portefeuille. , où il a apporté un peu d’argent. »

Et après plusieurs jours, la question semblait avoir été oubliée, cependant, il semble tout à fait le contraire après le dernier rapport que le politicien a donné.