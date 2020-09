Mariage possible à la porte de Lizbeth Rodríguez avec son petit ami | Instagram

Certains internautes sont enthousiasmés par une vidéo que Lizbeth Rodríguez a partagée sur son compte Instagram À travers ses histoires dans lesquelles son petit ami Esteban a entendu ce qui pourrait être une proposition pour mariageSerait-ce que l’ancienne fille Badabun il se marie?

Ils étaient tous les deux dans une piscine étreignant comme toujours très amoureux, pour cet Esteban que son mec lui avait dit « et si nous nous marions » mais il le mentionnait très lentement, Lizbeth Rodriguez il réussit à l’entendre et fut ému d’un sourire.

Il y a eu deux vidéos qui ont été partagées et bien qu’il ne soit pas possible de savoir combien de réactions et de commentaires cela peut avoir, il y en a sûrement assez, car seul le titre peut le faire, le youtuber Il saisit toutes les occasions pour partager avec ses followers, principalement à travers ses histoires.

Que pensez-vous de ça ??? On force @estebancvillagomez à me satisfaire? », A partagé Lizbeth dans la vidéo.

Bien que l’on sache que le couple a vécu ensemble depuis le début de la pandémie, ils pourraient déjà être considérés comme un mariage malgré le fait qu’il n’y a pas de papiers officiels.

L’histoire d’amour entre Esteban et Lizbeth remonte bien avant la pandémie, car ils se sont tous deux rencontrés à Badabun, mais à cette époque, chacun avait des emplois qui les empêchaient de se verdir et même de se soigner, chacun a suivi son propre chemin, ce qui a fini par les trouver. D’une façon ou d’une autre.

Lorsque la quarantaine a commencé à cause de Covid-19, petit à petit nous avons commencé à voir Esteban dans les histoires de Lizbeth, il est arrivé un moment où c’était quelque chose de plus continu, jusqu’au jour où à travers une vidéo sur la chaîne YouTube où Esteban était celui qui, d’une manière ou d’une autre, y a joué parce qu’il y racontait un peu son histoire d’amour.

En quelques mots, ils ont piégé Rodríguez dans une séance photographique dans un lieu paradisiaque, tandis que là, ils ont commencé par une séance photographique au cours de laquelle l’équipe d’Esteban et lui-même ont préparé une surprise pour le pilote.

Villagomez a organisé dans l’un des décors les plus impressionnants du lieu (près de la plage) un beau détail un micro dîner où il a demandé à Lizbeth de la manière la plus romantique de devenir sa petite amie.

Face à cette proposition et avec son large sourire, la youtubeuse a accepté avec le sentiment le plus émouvant, de ce voyage où elle a vécu tant d’aventures en peu de temps, elle a laissé des preuves sur son compte Instagram, et dès la sortie de la vidéo à Youtube pour voir Esteban en continu était déjà courant, surtout quand on a eu l’occasion de le voir vivre avec l’adorable Eros, le petit fils de Lizbeth.

Se pourrait-il qu’ils planifient vraiment un mariage? Compte tenu de cela, ses fans seraient les plus excités par la nouvelle, car le fait de voir toujours heureux Lizbeth Rodriguez C’est quelque chose de plus qu’excitant avec ses fans, avec qui elle continue de compter sur eux car comme vous le savez puisqu’elle a été impliquée dans plusieurs scandales on dit qu’elle a perdu plusieurs followers.

Peut-être que le youtubeur, l’animatrice et l’actrice ne la dérangent pas car elle a fini par rester avec ceux qui sont vraiment avec elle et continuent de la soutenir.

Malgré le fait qu’elle ait été constamment critiquée par plusieurs internautes et même par d’autres YouTubers, nous avons vu une Lizbeth forte, déterminée et convaincue que les actes qu’elle a commis sont les bons même si cela ne semble pas aux autres.

Alors que le dicton dit «ce qui ne tue pas devient plus fort», c’est probablement ce que Lizbeth applique dans sa vie quotidienne.

Lisez aussi: Lizbeth Rodríguez vante sa silhouette sur la plage en sirène