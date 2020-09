« Marianne » de Netflix n’est peut-être plus qu’une créatrice Samuel Bodin reviendra dans le genre avec le film d’horreur de Lionsgate Araignée, et nous avons de bonnes nouvelles de casting aujourd’hui.

Lizzy Caplan («Castle Rock») et Antoine Starr (« The Boys ») ont été mis en vedette!

Le casting comprendra également Cléopâtre Coleman et Woody Norman.

«Le film se concentre sur une petite ville, dans une maison ordinaire qui ressemble à une autre, où un jeune garçon entend un tapotement mystérieux de l’intérieur des murs – et soupçonne ses parents de cacher un terrible secret.

Lizzy Caplan jouera Carol, la mère du jeune garçon. Antony Starr joue Mark, le père du garçon. Woody Norman incarne Peter, un garçon timide qui devient de plus en plus troublé par l’étrange tapotement qu’il entend dans les murs la nuit. Cleopatra Coleman incarnera Mlle Devine, l’enseignante suppléante de Peter, remplissant l’école primaire locale.

Chris Thomas Devlin a écrit le film, qui sera produit par Roy Lee à travers sa bannière Vertigo Entertainment, et par Seth Rogen, Evan Goldberg et James Weaver, en passant par Point Grey. Jon Berg sert également de producteur. Andrew Childs et Josh Fagen produira exécutif. Jim Miller et Meredith Wieck supervisent le projet pour Lionsgate.

La production commence plus tard ce mois-ci, à Sofia, en Bulgarie.