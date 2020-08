Le Lockn ‘Music Festival de Virginie a été officiellement annulé pour 2020 en raison de la pandémie de coronavirus.

Un festival de musique basé en Virginie, Lockn ‘a fourni un espace annuel à Arrington pour la communauté de jamband. Il était initialement prévu du 2 au 4 octobre de cette année, bien que la programmation officielle n’ait pas encore été publiée avant l’annulation. À sa place, Almost Dead de Joe Russo, connu dans les cercles de Deadhead sous le nom de J-RAD, interprétera une série de performances sans public aux dates originales.

Une édition 2021 du festival aura lieu du 1er au 3 octobre à Infinity Downs & Oak Ridge Farm, la propriété de 387 acres de Lockn située au pied des Blue Ridge Mountains à Arrington, en Virginie. Il sera lancé avec un coup d’envoi spécial «Volez votre jeudi» le jeudi 30 septembre 2021.

Lockn ‘avait également fourni des remboursements complets aux détenteurs de billets de festival pour des situations individuelles. Les détenteurs actuels de billets 2020 peuvent obtenir un remboursement complet pour les billets et l’hébergement en camping ou choisir de reporter leurs billets pour Lockn ‘2021. Ceux qui transfèrent leur commande en 2021 recevront un bon d’accès gratuit pour les trois représentations du J-RAD. Plus d’informations peuvent être trouvées sur le site Lockn ‘.

Tout au long de l’été, des informations sur la politique de sécurité de Lockn ‘ont été fournies dans l’espoir de continuer en octobre, y compris les couvertures faciales requises, les projections de COVID-19 à l’entrée du festival et les zones de visionnage de scène physiquement distantes avec des capacités limitées. Les spectateurs n’étaient pas non plus autorisés à quitter les lieux du festival le week-end à leur entrée.

Pour les détenteurs de billets Lockn ‘qui ont acheté l’hôtel et le transport pour le festival via Cville Travel et Blue Ridge Brews, les sociétés distinctes travaillent également avec les clients pour des remboursements individuels. Les achats de forfaits de voyage via CID, selon la FAQ de Lockn, “seront contactés dans un proche avenir avec des mises à jour.”

Étant donné que la programmation du Lockn ‘Music Festival de 2020 était toujours à déterminer, il n’est pas clair s’ils honoreront les mêmes groupes et billets pour le retour prometteur en 2021. Les anciens groupes de la scène de la jam, notamment Dead & Company, Jason Isbell et le 400 Unit, Panic généralisé, et plus encore, étaient des performances de base à Lockn ‘les années précédentes, de sorte que les possibilités sur la programmation sont infinies une fois annoncées pour 2021.

Le festival de musique a été cofondé en 2013 par le propriétaire du Théâtre Capitol, Peter Shapiro, et Dave Frey, du Festival HORDE, qui ont tous deux joué un rôle important dans la scène de la jam et l’industrie de la musique. Shapiro apparaît dans une vidéo YouTube publiée aujourd’hui expliquant la décision de reporter. Regardez-le ci-dessous:

Sur la photo: Bob Weir, John Kadlecik et Phil Lesh de Furthur se produit le jour 2 du Lockn ‘Festival à Oak Ridge Farm le 6 septembre 2013.