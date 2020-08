Mexico.- Des militants Provida du Mexique, de Colombie, d’Argentine, d’Espagne et du Canada; Ils ont convenu que l’agenda des Nations Unies vise par tous les moyens la dépénalisation de l’avortement et de l’idéologie du genre dans ces pays.

Comprendre ce qui se passe au Mexique; Il faut se rappeler que lorsque l’avortement a été dépénalisé au CDMX (2007), Marcelo Ebrard était chef du gouvernement et Olga Sánchez Cordero était ministre du SCJN. Et maintenant, ils sont tous les deux responsables de la politique intérieure et extérieure du pays.

Ils poussent dans tous les cas à respecter le programme de l’ONU sur l’avortement et les droits sexuels. Ils se déplacent avec de l’argent d’organisations telles que la Fondation Ford IPPF (International Planned Parenthood) et de grandes sociétés pharmaceutiques, a déclaré Julio Hernández, directeur de Leaders for Life and Family au Mexique.

Les deux acteurs politiques continuent de faire partie de l’entreprise et de l’agenda international qui promeut la dépénalisation de l’avortement dans tout le pays, a-t-il déclaré.

Dans le forum organisé par « Nous sommes plus pour la vie et la famille« Participants: Pablo Muñoz Iturrieta, orateur et écrivain argentin; Samuel Ángel, directeur de Solidaridad Colombia; Pedro Mejías, coordinateur d’Actúa Familia, et Julio Hernández, directeur de Leaders pour la vie et la famille au Mexique.

Les politiques LGBT sont très dangereuses «tout le monde entre ici».

Lorsque le président Santos a soutenu la politique «ici tout le monde entre» au nom de l’égalité des sexes, il y a eu des cas de violations dans les toilettes des centres commerciaux. Parce que cela signifie que si je me perçois comme Raiponce (et que je suis un homme), je peux entrer dans la salle de bain des femmes, a déclaré Samuel Ángel.

En Colombie, il y a une très grande influence de l’ONU, pour remplir l’agenda 2030, ils vont comme une locomotive écrasante; ils se mêlent et font des déclarations chaque fois que quelqu’un s’oppose à l’avortement ou à l’idéologie du genre, a-t-il expliqué.

L’auteur du livre « la menace de l’idéologie du genre » a raconté que le processus de paix en Colombie avait une composante d’avortement et une idéologie de genre.

A cette époque, le président Juan Manuel Santos, a promu les politiques pour le lobby LGBT + et se conformer à l’ONU; que dans nos pays il a exercé sa politique contre la vie et la nature humaine, a-t-il assuré.

« En Colombie, l’idéologie du genre est devenue gouvernementale et tout a été légitimé dans l’agenda 2030 des Nations Unies. »

Et en Canada«Tout est bien pire», a commenté Pablo Muñoz Iturrieta; Là, l’État peut retirer la tutelle de ses parents et ceux-ci peuvent lui administrer des traitements hormonaux dans les écoles sans le consentement de ses parents.

Iturrieta a expliqué que dans le cadre des politiques «d’espaces sûrs» pour les LGBT +, il existe des centres sportifs dans lesquels les objectifs ne peuvent pas être comptés, afin de ne pas blesser les sentiments des enfants.

Tout cela va à l’encontre de la nature humaine, a déclaré Iturrieta.

En Espagne l’avortement est devenu normal, plus de 100 000 enfants sont assassinés chaque année sans aucune opposition. Il n’y a plus de luttes de classe, maintenant il y a des luttes de genre, a déclaré Pedro Mejías. Dans le même temps, il a félicité le Mexique et l’Argentine pour le combat qu’ils ont mené pour la défense de la vie.

Au nom de la pandémie, ils légitiment l’avortement; Ils voulaient qu’il soit légalisé pour qu’il ne se déroule pas dans des lieux clandestins et maintenant nous voyons comment ils en font la promotion chez eux sans soins médicaux. Ce qui montre que ce n’est pas pour la sécurité des femmes, mais parce que c’est une entreprise pharmaceutique de plusieurs milliards de dollars.

Cela peut vous intéresser: Les États-Unis et 9 pays s’opposent à l’agenda de l’avortement.