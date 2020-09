«Parlez-moi, dit-elle, des ombres du passé.

«Pas encore», dit-il.

Puis elle s’est installée aux côtés de Joseph… aux côtés du monde… préparée à attendre le réveil. Le ciel a commencé à changer de couleur, subtilement et lentement au début, puis plus vite et plus sauvage que quiconque pourrait rêver. Au-delà des nuages, le soleil s’était couché et la lumière s’échappait de la terre vide.

«Mon coucher de soleil. Et le coucher du soleil pour l’humanité.

«Je comprends», dit-elle avec un sourire. Et la compréhension est le bonheur, pensa-t-elle.

Alors ils s’assirent ensemble, symboles d’un empire qui avait vu trop de morts, regardant le coucher du soleil se refroidir dans la nuit, apportant d’innombrables étoiles et la promesse que l’aube viendrait. Un jour.

Elle resta silencieuse un moment. Plus d’étoiles sont apparues. Le vent était devenu froid. Elle pensa aux rangées de haricots et à l’odeur des fleurs de haricots. Elle pensa à la petite fenêtre qui donnait à l’ouest. «Je pense que nous pouvons y vivre», dit-elle.

Il n’y avait pas de réponse mais elle ne s’était pas vraiment attendue à une réponse. Elle détacha le sonador de son épaule. Il a été programmé pour la guitare. Elle a gratté quelques accords. En peu de temps, elle chantait, tandis que ses pieds allaient joyeusement dans la mesure:

Montez et descendez volontiers.

La danse vole vers l’extérieur comme un rire

Des champs fleuris à la couronne des montagnes.

Réjouissez-vous de la joie qui vient après!

Il a cessé d’hésiter.

“Vous voulez savoir quelque chose? Nous sommes toujours à l’âge des ténèbres. L’âge des ténèbres – ils ne sont pas encore terminés.

Les mots sont restés dans son esprit.

«Il me semble que nous ne savons pas assez sur nous-mêmes; que nous ne nous demandons pas assez souvent si nos vies, ou certains événements et moments de notre vie, ne sont pas des analogues ou des métaphores ou des échos d’évolutions et d’événements qui se produisent chez d’autres personnes? – ou des animaux? – même des forêts ou des océans ou des roches? – dans ce monde qui est le nôtre ou, même, dans des mondes ou des dimensions ailleurs », dit-il solennellement, se penchant au vent comme s’il pouvait faire avancer l’avenir.

Puis elle sourit. “Les guérisseurs guérissent rapidement, vous savez.”

Sa colère s’est estompée. Il restait un sentiment qu’il n’avait pas l’habitude de ressentir. C’était la peur. «Comme les voies des dieux sont étranges!» Il haletait. «Comme c’est cruel.»

«N’aie pas peur», dit-elle. «Les morts ne peuvent pas vous blesser. Ils ne vous donnent aucune douleur, sauf celle de voir votre propre mort sur leurs visages. Et on peut y faire face, je trouve.

Il se leva et embrassa son intention, et oublia tout de Walter Strawberry. «En attendant ici, loin des armes terrifiantes, hors des halls de vapeur et de lumière, au-delà de la Hollande et dans les collines, je suis venu à…»

“Non!” elle a pleuré, et lui a frappé sur la poitrine, puis a coincé la bague sur la jointure de son annulaire. «C’est pour la vie.»

Il a regardé longtemps. Derrière eux, le ciel a grondé et est devenu noir, une autre tempête tardive descendant du Blight.

«Au revoir et bonjour, comme toujours. Amen. Et tout ça cal.

Il avait dit son dernier adieu. Il s’est éloigné et il a continué à marcher.

Elle ne voulait pas le quitter: «Il y a eu de la joie. Il y aura de nouveau de la joie.

Quand il s’arrêta enfin, elle le regarda avec des yeux qui reflétaient son sourire et elle dit: «Embrasse-moi encore, s’il te plaît. Je ne peux pas laisser ça finir de cette façon. Peut-être le prochain tunnel, ou le prochain… »

Et il pensa à Markham et à sa mère et à tous ces innombrables personnes, sans jamais relâcher leur emprise sur leurs espoirs, et leur étrange sens humain, leur dernière illusion, que peu importe comment les jours se passaient à travers eux, il restait toujours le pouls des choses à venir. , le sentiment que même maintenant, il était encore temps.