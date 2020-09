▲ Membres de Mujeres del Viento Florido Photo Diana Manzo

Lundi 21 septembre 2020

Juchitán, Oax., Leticia Gallardo Martínez est originaire d’Oaxaca et directrice du groupe de femmes régional Mujeres del Viento Florido, créé il y a 11 ans pour leur permettre de s’initier à la musique traditionnelle et de renforcer les langues maternelles des peuples d’Oaxaca.

Elle a récemment participé à la Rencontre internationale des directeurs de groupes musicaux, qui lui a permis de partager sa carrière professionnelle en tant que directrice de groupes traditionnels, en plus de raconter l’histoire de son groupe féminin, ce qui implique un défi afin de rendre visible la diversité des genres dans Musique mexicaine.

Le groupe Mujeres del Viento Florido est composé de filles, jeunes et adultes des communautés zapotèque, mixe et mixtèque. C’est un échantillon d’organisation dans lequel les femmes apprennent, dirigent, composent et apprécient cet art avec égalité des chances, sans critique ni discrimination.

Leticia Gallardo, 44 ​​ans, est clarinettiste, metteure en scène, enseignante et compositrice ayuujk (mixe) de Tlahuitoltepec Oaxaca, une ville de la région montagneuse de l’État où la musique est un mode de vie. Sur ce site, vous trouverez également l’une des meilleures écoles de cette manifestation artistique au Mexique: le Centre de formation musicale et de développement de la culture mixte (Cecam).

Elle a appris la musique de son père, l’un des fondateurs de Cecam, un centre qu’elle fréquentait pendant son enfance pour regarder les élèves jouer des instruments. D’où le goût pour cet art est né. Des années plus tard, elle est devenue directrice de groupes traditionnels.

Apprentissage constant

Être une femme et travailler dans le milieu musical a été très critiqué, car pour la société d’avant, il n’était pas bien vu pour une femme de jouer dans un groupe de tous les hommes, mais cela ne lui importait pas et elle a continué à conquérir ses rêves. Il apprend constamment et cherche à s’améliorer chaque jour.

Ils ont demandé à mes parents comment était-il possible qu’ils m’aient donné la permission d’aller à des concerts où seuls les hommes étaient présents, ils ne voyaient pas très bien. Cependant, pour moi, il n’y avait aucune différence entre être une femme ou un homme et jouer en groupe. Pour moi, c’était normal et j’ai donc continué à former le groupe que je dirige maintenant et c’est ma fierté totale, car je peux dire que les femmes peuvent être où nous voulons.

Avec le groupe de femmes régional, elle a parcouru une grande partie du territoire d’Oaxaca et certaines villes de la République où elle chante de la musique traditionnelle, car elle considère que c’est l’une des expressions de la vie quotidienne des peuples qui ne doivent pas mourir. En outre, les vêtements traditionnels et les langues maternelles sont également présents, dit-il.

Le jour où les sons, chansons, thèmes ne seront plus joués, nos origines mourront; C’est pourquoi nous enseignons aux filles et aux jeunes notre musique, celle que les grands-parents, oncles et parents chantaient lors des fêtes et des cérémonies. Tout cela que nous voulons sauver, car cela signifie que la culture d’Oaxaca est vivante, exprime-t-il.

De même, Leticia Gallardo est institutrice. La combinaison des deux métiers est réalisée par une femme sensible du quotidien, elle en profite également pour promouvoir le sauvetage de sa langue et de sa culture dans tous les domaines de sa vie.

La pandémie a paralysé les rencontres musicales mais aussi les répétitions en face-à-face, mais elle a montré un nouveau visage, elle a appris aux Femmes du Vent Fleuri à se réorganiser, à découvrir de nouvelles façons de poursuivre leur travail et de continuer à apprendre de la musique.

Chacun des membres du groupe dans son espace enregistre puis le fusionne. Ils se sont adaptés aux nouveaux outils technologiques. Cependant, Soledad, l’une d’entre elles, a déclaré qu’elle espérait un jour qu’ils pourront se rencontrer et jouer ensemble. Ce sera un privilège.

Gallardo Martínez a souligné que la musique est le moteur de sa vie et que cela a également appris aux membres du groupe, qui depuis leurs espaces jouent, continuent à pratiquer et à faire vibrer leurs maisons.

Soledad joue de la clarinette et avec sa sœur, qui est violoniste, a fait de sa maison un espace d’émotions dans cette urgence sanitaire, car il y a toujours de la musique et cela signifie qu’elle vibre au sommet.

L’énergie dans la maison se fait sentir, quelque chose se fait toujours entendre. Bien sûr, je dois avouer que c’était difficile au début, car nous ne nous regardions qu’à travers un écran. La nouvelle normalité nous a apporté une autre façon de nous organiser, même si rien ne vaut la présence physique, qui en musique est élémentaire, c’est tout.

La même chose a été racontée par Citlaly, une jeune femme qui a cherché de nouvelles formes d’adaptation pour continuer sa vie, car elle s’est retrouvée sans emploi et cela a généré une instabilité économique. Elle ne s’arrête pas, elle continue d’avancer et d’apprendre.

Bien que l’urgence sanitaire ait paralysé toutes les activités, la vie du groupe est la musique et ce qui ressort, c’est la fusion qu’ils font avec la nature. Ils garantissent que tant qu’il y aura une âme et un instrument, les sons continueront à se répandre avec le vent.