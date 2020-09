Alors que la côte ouest souffrait d’une vague de chaleur record le week-end des vacances, les initiés du secteur craignaient que les conditions étouffantes à Los Angeles ne ralentissent davantage le retour des affaires d’Hollywood.

La menace de pannes électriques et de coupures de courant serait un plus grand danger pour l’industrie du divertissement si elle n’était pas déjà largement fermée en raison de la pandémie de coronavirus. Mais alors que les chefs de studio tentent de finaliser les négociations sur les conditions de retour au travail avec les syndicats créatifs d’Hollywood, la perspective d’une chaleur dangereusement élevée dans la région et d’une menace accrue d’incendies de forêt est un autre obstacle commercial à surmonter dans une année déjà secouée par la santé publique. soulèvements de crise et de justice sociale.

Les manchettes sur des températures record le dimanche de 120 degrés et plus dans des endroits comme Woodland Hills et Chatsworth et 110 degrés et plus à Burbank, Pasadena et même des endroits du centre de la Californie comme San Luis Obispo ont envoyé des industriels aux médias sociaux pour commenter la flambée du mercure. Le National Weather Service a projeté lundi des sommets du comté de Los Angeles de 100 à 119 degrés, ou ce qu’il a appelé un «jour de septembre brûlant et semblable à un four».

Cela signifie également des conditions de poudrière dans tout l’État. Un incendie de forêt qui a consumé plus de 7000 acres dans la région de Yucaipa, dans le comté de San Bernardino, a été déclenché samedi matin par un appareil pyrotechnique utilisé dans le cadre d’une fête de révélation du sexe du bébé d’un couple, selon un rapport du Département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie. L’incendie de Bobcat dans les collines au-dessus de Monrovia avait brûlé environ 5000 acres à midi lundi et menaçait des structures telles que l’observatoire du mont Wilson. La fumée de cet incendie a couvert le ciel de Los Angeles et a fait pleuvoir des cendres dans une grande partie de la région. L’incendie de Bobcat et les petites flambées de flammes dans le comté de LA ont mis les sites industriels en difficulté pendant le week-end de la fête du Travail.

Lundi après-midi, le US Forest Service a fermé aux visiteurs la forêt nationale de Sequoia, la forêt nationale d’Angeles, la forêt nationale de San Bernardino et la forêt nationale de Cleveland en raison des risques de chaleur et d’incendie. Les sentiers dans les montagnes de Santa Monica ont été fermés dimanche midi tout au long du week-end de vacances après la mort d’un randonneur à Malibu dimanche.

«Il fait chaud», a écrit la cinéaste Julia Hart sur Twitter lundi après minuit, heure de Los Angeles. La simple déclaration du pilote de «Miss Stevens» a suscité un tweet de réponse du musicien David Crosby.

Les militants du changement climatique avaient l’habitude d’attirer l’attention sur l’avancée rapide du réchauffement climatique.

Rappel rapide que les vagues de chaleur sont la catastrophe naturelle la plus meurtrière, tuant des milliers d’Américains chaque année. Sauf qu’en fait, ils ne sont pas du tout «naturels» – nous les avons créés. La vague de chaleur du sud de la Californie bat des records, alimente les incendies https://t.co/LedCr30Hjb pic.twitter.com/4xJoBSumXK – Adam Conover (@adamconover) 6 septembre 2020

D’autres ont exhorté les gens à faire un effort pour aider les plus démunis et à prendre en compte le sort des animaux de compagnie.

Les gens de LA dans l’industrie! Si vous avez reçu des bouteilles d’eau de marque comme cadeaux d’emballage, ce serait le moment idéal pour les remplir d’eau, les réfrigérer ou les congeler et les donner à nos voisins non logés. Vous ne les utilisiez pas vraiment de toute façon, soyons réalistes. – Emily V Gordon (@emilyvgordon) 5 septembre 2020