Préparez-vous pour des effets incroyables dans la suite de «Thor».

Après que les effets visuels de The Mandalorian aient séduit les fans du monde entier, Thor: Love and Thunder de Chris Hemsworth utilisera les mêmes techniques.

L’aile des effets visuels de Lucasfilm, Insustrial Light & Magic aidera à donner vie à Thor: Love and Thunder de Chris Hemsworth sur grand écran lorsque la suite du réalisateur Taika Waititi commencera la production. Plus récemment, Natalie Portman a été aperçue arrivant en Australie avec sa famille pour commencer à travailler sur le film, qui verra Jane Foster devenir le nouveau Thor. Mais ILM aidera à construire l’aventure cosmique en utilisant le VFX qu’ils ont développé pour The Mandalorian.

Les scènes construites pour The Mandalorian ont contribué à fournir un paysage numérique environnant pour que les acteurs se sentent immergés dans le monde, et il semble que la magie sera apportée à Thor: Love and Thunder de Chris Hemsworth. Un nouvel article du Hollywood Reporter a révélé la nouvelle, expliquant que les nouvelles scènes seront plus grandes et disposeront de plus de panneaux LED et d’une meilleure résolution pour les images. Le directeur de l’ILM, Rob Bredow, a expliqué que les nouvelles scènes sont une offre unique pour l’industrie du cinéma et de la télévision.

«Lorsqu’il est combiné avec le talent expert en effets visuels d’Industrial Light & Magic, l’expérience de capture de mouvement, la capture du visage via Medusa, Anyma et Flux, et la technologie de production innovante développée par l’équipe Technoprops nouvellement intégrée d’ILM, nous pensons que nous avons une offre unique pour l’industrie , «

Tous les détails sur l’intrigue de Thor: Love and Thunder de Taika Waititi sont actuellement secrets, bien que le film soit en partie basé sur la série de bandes dessinées Mighty Thor de Jason Aaron, dans laquelle Jane Foster devient le nouveau Thor. Réalisé par Taika Waititi à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Jennifer Kaytin Robinson, le film met en vedette Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman et Christian Bale.

Thor: Love and Thunder devrait sortir le 11 février 2022. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour les dernières nouvelles sur Chris Hemsworth et assurez-vous de vous abonner à la chaîne YouTube de Heroic Hollywood pour plus de contenu vidéo!

