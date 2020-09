HBO jeté un expérience de realité virtuel pour fêter la première de sa nouvelle série Pays Lovecraft, qui sera également une expérience sociale puisqu’elle permettra aux utilisateurs de vivre avec Jurnee Smollett, Jonathan Majors, Courtney B. Vance et Michael Kenneth Williams, protagonistes de la série.

Au cours de cette expérience, une centaine d’invités exclusifs vivront trois événements composés d’expériences théâtrales immersives, de salles d’évasion, d’installations artistiques, de puzzles et d’un concert en direct, le tout inspiré de la série.

«Réalisée pour la première fois, cette expérience exclusive utilise des appareils Oculus Quest. Les événements auront lieu sur la plate-forme sociale de réalité virtuelle VRChat, qui permet aux invités de se parler et d’interagir les uns avec les autres en temps réel dans l’environnement et, à leur tour, de transmettre l’expérience au monde via YouTube Live ».

Les téléspectateurs de la diffusion en direct de YouTube pourront interagir en temps réel, résoudre des énigmes pour déclencher des sorts qui auront un impact direct sur l’expérience.

L’expérience sera également disponible en espagnol avec les doubleurs officiels, profitez des installations artistiques afro-futuristes de David Alabo, Devan Shimoyama et Adeyemi Adegbesan; une performance théâtrale inspirée des paroles de James Baldwin, adaptée par l’écrivain Lovecraft Country Shannon Houston et interprétée par l’actrice Jurnee Smollett; et un concert exclusif en réalité virtuelle offert par un artiste à annoncer.

Les événements se produiront dans l’ordre suivant:

Événement n ° 1: Jardin d’Eden

Jeudi 3 septembre, 22 h (heure de Miami)

Événement n ° 2: Un rêve américain

Jeudi 24 septembre, 22 h (heure de Miami)

Événement n ° 3: Musique du cosmos

Lundi 19 octobre, 22 h (heure de Miami)