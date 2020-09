Emma SeligmanS Bébé Shiva est une comédie caustique sur la participation à un brunch post-enterrement traditionnel, prenant les tropes de la vie de famille juive dans des directions qui ressemblent beaucoup à un film d’horreur magnifiquement réalisé ainsi qu’à un regard éloquent et souvent hilarant sur un millénaire malheureux qui navigue dans les attentes parentales et culturelles.

Nous rencontrons Danielle (Rachel Sennott) en flagrant délit, grincant bruyamment contre le Max aux cheveux bouclés (Danny Deferrari). Alors qu’elle part pour «un brunch», son papa de sucre lui donne de l’argent pour son temps, établissant leur connexion comme autre chose que l’ordinaire.

Quand Danielle arrive à la shiva avec ses parents sans gaz (les délicieusement castés Polly Draper et Fred Melamed), elle rencontre pour la première fois Maya (Molly Gordon), avec qui elle avait une amitié étroite. Après avoir eu les joues pincées et des questions posées sur son avenir par la myriade de femmes d’âge moyen et plus âgées qui peuplent de tels événements, Danielle est horrifiée lorsque Max entre avec Kim (Dianna Agron, une shiksa parfaitement réalisée hors du casting central) et leur nouveau-né enfant.

Avec les ingrédients d’une farce en place, le scénario de Seligman augmente l’inconfort à 11, ce qui fait que les luttes de Danielle se sentent très bien les nôtres. La performance sympathique de Sennott est à la fois réelle et frustrante, incarnant exactement le genre de vingt-et-un sans but qui ne peut pas s’engager envers ce qu’elle aime ou ce qu’elle aime. C’est un portrait habile qui est si bien réalisé qu’il s’agit pratiquement d’un documentaire sur l’expérience juive de banlieue. Pour ma part, je pouvais pratiquement goûter les bagels et sentir les plaisanteries culpabilisées jusqu’aux os. Malgré la précision de sa représentation de cette communauté, le film parle toujours en termes universels de cet âge embarrassant et des mensonges que nous nous disons souvent pour nous en sortir.

La durée de 77 minutes de Shiva Baby signifie que le film ne dépasse jamais son accueil, malgré le fait qu’il s’agit littéralement d’un film sur le désir désespéré de partir. C’est d’autant plus remarquable qu’il s’agit des débuts de Seligman, car il est libéré d’une grande partie du ballonnement qui accable souvent ces projets initiaux. Au lieu de cela, nous obtenons une méditation souvent brillante sur le mensonge et l’illusion de soi, tout en contournant la myriade de pièges du début de l’âge adulte.

Sullen, sarcastique, idiot et séduisant à plusieurs reprises, le film parvient à marcher sur un ton de haut vol, faisant de l’acte de deuil la partie la moins misérable de la réunion de famille. Merci à Seligman et à son équipe, Shiva Baby a du punch. Grâce à un casting engagé et à un scénario pointu, cette farce funèbre et inconfortable prouve qu’il y a beaucoup à mordre – lox, stock et baril.

/ Note du film: 7,5 sur 10

