L’ancien footballeur Luis Hernández, également connu sous le nom de « El M @ tador », a mis en ligne une vidéo sur son compte Instagram où il se vante de « l’effet » Belinda« , pratiquement fait » deuxième « à Christian nodal petit ami actuel de la belle chanteuse.

Ses followers ont immédiatement commencé à reproduire cette vidéo, convenant qu’elle était assez spirituelle et surtout comique, Luis Herández Il parvient à faire rire tout le monde sur ses réseaux sociaux.

Pendant quelques mois, Luis « El M @ tador » Hernández a décidé d’ouvrir un compte sur TIC Tac, cette application très à la mode, et dans laquelle plusieurs célébrités ont réussi à se divertir face à la pandémie et surtout leurs followers qui les ont aidés

Luis Arturo Hernández Carreón est le nom complet de la célébrité, il est connu pour avoir été le plus grand buteur mexicain (il était attaquant) de la coupe du monde, apparemment sa carrière de footballeur s’est terminée en 2005.

La publication a été faite il y a deux jours, et depuis, c’est une tendance sur les réseaux sociaux, certains médias ont immédiatement commencé à partager la vidéo aussi, la vérité est qu’elle est assez divertissante et surtout comique.

Cela en raison de la récente surprise que Belinda et Christian Nodal ont donnée à la fin de quatre mois de relation, ils ont partagé sur leurs réseaux sociaux qu’ils s’étaient fait tatouer ensemble, pour certains c’était quelque chose d’assez romantique pour d’autres pas tellement parce que certains internautes ont assuré qu’il était trop tôt.

Et c’est que l’interprète Christian Nodal de « Here below » a non seulement fait un tatouage faisant référence à ses 4 mois avec Belinda, mais aussi tatoué son regard sur sa poitrine, un de plus sur un côté de son épingle qui disait « Beli » , sur son front et deux mejilal avaient des « tatouages » faits avec des marqueurs, celui qui a peut-être attiré le plus l’attention était celui qui disait « Sapito » une des chansons emblématiques de Belinda quand elle était encore enfant que ses adeptes lui demandent encore à ce jour le faire chanter.

Avant cette vidéo, ils ont commencé à partager des mèmes à ce sujet, faisant référence au fait que Belinda a fait tatouer leurs partenaires en son honneur, puisque Nodal n’avait pas été le premier, la chanteuse de musique régionale mexicaine Lupillo Rivera et l’illusionniste Criss Ange.

Pour cette raison, le Tik tok de Luis Hernández concernait le fait qu’il était arrivé d’un voyage, et à l’aéroport il avait trouvé Belind qui avait immédiatement eu un effet sur lui, le faisant se «tatouer» comme ceux mentionnés ci-dessus malgré ayant été avec le chanteur depuis peu de temps, il a peut-être réussi à les influencer d’une certaine manière pour se faire tatouer.

Mais qui ne voudrait pas avoir un tatouage avec un visage angélique comme Belinda, bien sûr, tout le monde n’obtient pas un tatouage que vous aurez pour la vie, pour quelqu’un qui mettra probablement fin à une relation comme cela s’est produit avec ses anciens petits amis, mais au final, l’œuvre d’art est déjà là. terminé.

Belinda et Christian Nodal vivent une romance des plus spectaculaires, quand ils ont terminé leurs quatre mois en plus de se faire tatouer, ce qui d’ailleurs tout le monde a été surpris parce que Belinda s’est fait tatouer les initiales de son petit ami, et il s’est fait tatouer les siennes, ils ont passé une soirée extrêmement spécial.

Quelque chose qui, peut-être pour Christian, était peu comparé à ce qu’il voudrait peut-être offrir à sa petite souris alors qu’il se réfère à elle avec tant d’amour.

Le couple se connaissait déjà depuis longtemps mais ils n’avaient pas eu l’opportunité de vivre ensemble, cela s’est passé dans le programme La Voz où ils ont dû passer beaucoup de temps ensemble, ce qui bien sûr même s’ils n’étaient pas seuls car à plusieurs reprises ils ont partagé la caméra avec María José et Ricardo. Montaner, leur amour s’épanouissait toujours.

