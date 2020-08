Mexique – Dans le cadre de la fête des grands-pères Tenue ce vendredi 28 août, l’UNAM a souligné l’importance de valoriser le rôle du grand-père, pour comprendre le pas vers la vie adulte.

Pour la chercheur à la Faculté de psychologie de l’UNAM, María Montero et López Lena, «les grands-parents sont un privilège biologique et social.

La phase de la vieillesse doit être favorisée avec leur libre expression et le droit de continuer à construire une vie dynamique, dans laquelle il n’y a pas de règles qui les empêchent de rêver parce qu’ils sont déjà grands-parents.

« Nous devons rompre avec ces croyances biaisées. »

Il a rappelé qu’ils sont le pilier de toute famille et participent à l’éducation des enfants et des adolescents en leur transmettant des expériences, la tranquillité, l’affection et la stabilité.

Le bénéfice est réciproque, car les grands-parents sont également enrichis émotionnellement s’ils sont en contact avec leurs enfants et petits-enfants.

La étudiante se souvient que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) reclassification des traits de vieillesse en raison de l’espérance de vie actuelle.

Il a précisé que désormais la population de zéro à 17 ans est définie comme mineure; la jeunesse varie de 18 à 65 ans; l’âge moyen de 66 à 79 ans; les personnes âgées de 80 à 99 ans; et ceux qui ont plus de 100 ans sont considérés comme des personnes âgées de longue durée.

Environ 70% des personnes de plus de 60 ans sont fonctionnellement actives, souffrent de maladies liées à l’âge, mais sont lucides et indépendantes, dit-il.

Montero et López Lena soulignent que la fonction de «grand-père» doit être redéfinie, enrichie et comprise afin que les générations futures puissent intégrer le droit qu’elles ont l’âge adulte pour être digne, fonctionnel, sain et proactif.

Il a souligné que c’est la première fois dans l’histoire de l’humanité que quatre générations coexistent, en raison de l’augmentation de l’espérance de vie et a souligné la nécessité de défendre le rôle des grands-parents.

Les grands-parents sont une source de préservation, d’expérience et de capacité d’apprentissage, pour rompre avec les préjugés que l’on a sur les personnes âgées.

A l’occasion de la fête des grands-parents au Mexique, qui est célébrée le vendredi 28, indique que dans cette commémoration il y a des composantes pertinentes: la reconnaissance de son importance dans le réseau familial -parce qu’en plus d’être un lien dans son origine et sa trajectoire, c’est une figure du respect, de la connaissance et de l’amour, et le sens de la continuité génétique et sociale.

Lien émotionel

Selon le spécialiste du vieillissement, l’enfermement actuel rend toutes les personnes vulnérables et le maintien du contact affectif avec les personnes âgées nourrit la fonctionnalité de chaque membre de la famille, car la santé physique et mentale est favorisée.

«Une chose est d’être isolé pour la prévention et une autre d’être seul, sans liens physiques ou émotionnels. Par conséquent, il est bon que les grands-parents indépendants, qui vivent dans une maison séparée, ils sont appelés une fois par jour pour maintenir un contact social et des liens », recommande-t-il.

Il est nécessaire de surveiller s’ils ont besoin d’une aide physique, comme fournir de la nourriture ou consulter un médecin. « C’est également une bonne idée de les approcher pour savoir comment ils font face à cette situation et comment ils optimisent leurs ressources. »

