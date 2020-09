Lupita Nyong’o a partagé un hommage émouvant à sa co-star et amie «Black Panther» Chadwick Boseman, décédée le 28 août à l’âge de 43 ans d’un cancer du côlon.

Nyong’o a posté une photo d’elle et de Boseman en train de rire, avec la légende «Pour le bien-aimé Chadwick Boseman. #TakeYourTimeButDontWasteYourTime. » C’est la première fois qu’elle parle publiquement de la mort inattendue de Boseman.

«J’écris ces mots depuis un lieu de désespoir, pour honorer un homme qui avait un grand espoir. J’ai du mal à penser et à parler de mon ami, Chadwick Boseman, au passé. Cela n’a pas de sens. La nouvelle de son décès me frappe tous les matins », a-t-elle écrit. «Je suis conscient que nous sommes tous mortels, mais vous rencontrez des personnes dans la vie qui possèdent une énergie immortelle, qui semblent avoir existé avant, qui sont exactement là où elles sont censées être toujours – ici! … Cela semble sans âge… Chadwick était l’une de ces personnes.

Nyong’o se souvenait d’avoir travaillé avec Boseman sur le blockbuster de 2018 «Black Panther», décrivant qu’elle avait été «frappée par sa présence silencieuse et puissante». Dans l’aventure de super-héros Marvel, Nyong’o a dépeint Nakia, l’intérêt amoureux de T’Challa de Boseman.

«Chadwick était un homme qui a profité au maximum de son temps et a également réussi à prendre son temps. Je ne l’ai pas connu depuis longtemps, mais il a eu un effet profond sur moi à l’époque où je l’ai fait », a-t-elle poursuivi. «Il n’avait aucun air sur lui, mais il y avait une fréquence plus élevée à partir de laquelle il semblait opérer. Vous avez eu le sentiment qu’il était pleinement présent et aussi en quelque sorte pleinement conscient des choses dans un futur lointain. En conséquence, j’ai remarqué que Chadwick ne semblait jamais pressé! Il a commandé son temps avec facilité.

Elle a loué l’environnement positif et «sans ego» qu’il a créé sur le plateau, notant que Boseman faisait ses propres cascades et «utilisait son corps de toutes les manières possibles».

«Les mains de Chadwick étaient assez fortes pour supporter le poids du film et assez libres pour serrer les miennes quand j’en avais besoin», a-t-elle écrit.

Nyong’o a déclaré que le simple fait d’être avec Boseman lui donnait envie d’être «meilleure, moins mesquine et plus déterminée». Elle a clôturé son hommage en présentant ses condoléances aux amis, à la famille et à son épouse Simone de Boseman.

«Nous sommes tous chargés par son travail en conséquence, par sa présence dans nos vies», a-t-elle déclaré. «La mort de Chadwick est quelque chose que je ne peux ni accepter ni assumer dans ma foulée en ce moment. Peut-être qu’avec le temps… je vais prendre mon temps… et en son honneur, je promets de ne pas perdre mon temps. J’espère que vous ferez de même.