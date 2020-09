Mexico–, Le programme de la prochaine saison a eu lieu ce lundi, et il y a déjà un derby dans la première semaine.

LaLiga sera mise en ligne le week-end du 13 septembre 2020. Cependant, six clubs ne joueront pas ce week-end sur le calendrier, car ils ont terminé la saison 2019/20 plus tard que les autres.

Ces clubs sont le Real Madrid, Barcelone et l’Atlético Madrid, les équipes de la Ligue Europa, Getafe et Séville, ainsi que l’Elche CF, vainqueur des éliminatoires de promotion.

Les matchs du premier jour de ces six équipes se jouent les uns contre les autres et seront joués à une date ultérieure.

Dans le cas du Real Madrid et du Getafe CF, ils disputeront leur premier match le deuxième jour du week-end du 20 septembre. Dans le cas du FC Barcelone, de l’Atlético Madrid, du Sevilla FC et de l’Elche CF, la nouvelle saison de championnat débutera le troisième jour, le week-end du 27 septembre.

Cela signifie qu’il y aura sept matchs le week-end d’ouverture. Les matchs prévus pour ce week-end du 13 septembre sont les suivants:

D Alavés contre Real Betis

SD Eibar contre Celta Vigo

Cadix CF contre CA Osasuna

Grenade CF vs Athletic Club

Valence CF contre Levante UD

Real Valladolid vs Real Sociedad

Villarreal CF contre SD Huesca

Le dernier jour du calendrier est prévu pour le week-end du 23 mai 2021.

Le premier Clásico le 25 octobre

La première rencontre entre le FC Barcelone et le Real Madrid de la nouvelle saison de LaLiga aura lieu au Camp Nou le week-end du 25 octobre 2020, lors de la septième journée. Le match retour dans la capitale espagnole aura lieu le week-end du 11 avril 2021, lors de la 30e journée.

Dans cette saison, qui commence si tard en raison de la pandémie de coronavirus et de la fin reportée de la saison dernière, il y aura plusieurs matchs en milieu de semaine dans la saison 2020/21 et des matchs auront également lieu pendant la période de Noël et du Nouvel An ( bien qu’il y ait quelques jours de congé pour les footballeurs).

Il est également important de noter que le calendrier est asymétrique, donc l’ordre de la journée 1 à la journée 19 sera différent de la journée 20 à la journée 38.

