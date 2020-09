Lyn May assure qu’elle a eu une liaison avec El Loco Valdés | .

La célèbre vedette et actrice de cinéma Lyn May a avoué dans une interview qu’elle et Manuel « El Loco » Valdés avaient une audace Romance. En outre, il a également parlé du travail du célèbre comédien.

Lyn May s’est souvenue du père de Cristian Castro, qui a échoué il y a quelques jours et a assuré qu’il avait une liaison avec lui, ce que très peu de gens savaient.

C’est lors d’une interview pour l’émission « Venga la Alegría », que Lyn peut Il a mentionné qu’il avait une liaison avec Manuel Valdes.

Cela peut vous intéresser: jeune homme, Lyn May et son apparition dans une tenue audacieuse dans un film

El Loquito est parti et j’ai aussi fait des films avec El Loquito. J’ai beaucoup travaillé avec lui, ça faisait très mal et j’ai beaucoup pleuré, mais il faut y aller », a déclaré la star.

Quand ils lui ont demandé s’il avait déjà eu une liaison avec Manuel Valdes, cela a répondu à la star, sans aucun doute quelque chose auquel ils ne s’attendaient pas mais qui a impressionné des milliers de personnes.

Un peu (ils avaient de la romance), nous travaillions chez Televisa et je déconnais avec ça », a avoué Lyn May.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Il est important de mentionner que Lyn peut a commenté qu’il est en train d’écrire un livre de sa vie et qu’il pense raconter avec quoi il a vécu La Loco Valdés, entre autres célébrités.

Il y a beaucoup de choses qu’ils ne savent pas et c’est pour cela que je vais sortir mon livre et là, ils sauront combien j’ai bousillé », a déclaré le danseur.

En outre, la célèbre vedette mexicaine d’origine chinoise a également rappelé à quel point le comédien était talentueux.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

C’était une très bonne personne, c’était un gentleman, un maître de la comédie, un danseur classique, un chanteur. C’était un grand artiste, mais il a commencé à être un comédien, il était très bon comme ses frères », dit-il.

Mais la romance avec le comédien raté n’a pas été la seule chose qui a surpris, car finalement, il a également révélé qu’il avait une liaison avec le frère de Manuel Valdés, Tin Tan.

Avec El Loquito, avec Tin Tan et tous si on s’en moque », a conclu Lyn May.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Liliana Mendiola Mayanes, connue sous le nom de Lyn May a commencé à travailler comme danseuse au cabaret « El Zorro » et en raison de sa figure sculpturale et de son talent en danse, elle a été embauchée pour travailler comme danseuse à la discothèque « Tropicana » à Acapulco et y a rencontré le célèbre comédien mexicain Germán Valdés plus connu sous le nom de « Tin Tan », qui l’a choisie pour alterner avec lui dans une série de croquis comiques.

Grâce à son passage réussi en tant que danseuse dans « Tropicana » d’Acapulco, Liliana a attiré l’attention du journaliste Pedro Cardona, qui l’a convaincue de se rendre à Mexico pour rejoindre le groupe de danseurs de la populaire émission de télévision mexicaine « Siempre en Domingo « , hébergé par Raúl Velasco.

Il est à noter que la vedette prétend s’être mariée civilement sept fois et une seule fois pour l’église, cependant, de ses nombreux mariages, elle n’en a rendu public que trois.

Vous pouvez également lire: Lyn May, partagez comment elle couvre ses besoins intimes en quarantaine

Son premier mariage a eu lieu à 16 ans, car elle a été forcée d’épouser un marin mexicain de 26 ans plus âgé qu’elle, avec qui elle avait déjà passé trois ans en concubinage.

Dans de nombreux entretiens, il a décrit cette relation comme orageuse, car avec lui il a vécu de nombreux scénarios de violences physiques et sexuelles et c’est avec lui qu’il a engendré ses deux filles aînées qui, comme leur père, ont conservé une identité inconnue pendant plusieurs années. décennies, par conséquent, leurs noms ne sont pas connus du public.

En outre, à divers moments de sa vie controversée, elle a également eu une relation amoureuse avec diverses personnalités du système politique mexicain, tout comme ses camarades vedettes.

Et à part les trois mariages qu’elle a rendus publics, elle s’est mariée quatre fois de plus, même si elle n’a jamais révélé l’identité de ses ex-maris. Cependant, on sait que l’un d’entre eux était un homme d’affaires arabe, un japonais et un américain.