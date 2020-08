Ma passion pour le cinéma m’a laissé succès et convoitise, mais aussi échecs et frustrations: Ripstein

▲ Le réalisateur mexicain Arturo Ripstein participe au Festival du film de Malaga avec le film Le diable entre les jambes. Photo Roumanie Olivares

Presse Europa

Journal La Jornada

Mercredi 26 août 2020, p. 8

Le cinéaste mexicain Arturo Ripstein a reçu pratiquement ce mardi, du Festival du film de Malaga, le Retrospective-Malaga Today Award.

Ripstein a participé à une rencontre virtuelle avec le directeur du Festival de Malaga, Juan Antonio Vigar, au cours de laquelle il a souligné sa passion pour la technique du noir et blanc et la séquence tournée dans ses films.

Ripstein participe également à cette vingt-troisième édition du concours de films avec le film The Devil Between the Legs, qui concourt dans la section officielle.

Juan Antonio Vigar a présenté le cinéphile mexicain, le décrivant comme un réalisateur fondamental, non seulement du cinéma mexicain, mais aussi du contemporain à l’échelle mondiale. Ripstein se distingue par la réalisation d’un cinéma très particulier, basé sur la minutie de ses scénarios. Un cinéma vraiment intéressant qui plonge dans les émotions et les sentiments et qui pour certains peut même être inconfortable.

C’est un véritable honneur de vous remettre ce prix en ces temps difficiles, a déclaré le directeur culturel, Juan Antonio Vigar.

Arturo Ripstein, qui a assuré qu’il était enfermé chez lui depuis 160 jours, a montré son malaise de ne pas avoir pu assister à Malaga pour profiter du festival en personne. C’est une grande tristesse de ne pas pouvoir être avec toi. Donnez-moi un Biznaga, c’est comme quand vous commencez à penser à ce que vous avez d’autre à faire dans cette vie.

Lors de la rencontre virtuelle, le réalisateur a évoqué son cinéma comme une façon de se voir, bien qu’il ait admis qu’à 76 ans, il n’a pas réussi à bien se connaître. Se connaître est l’une des grandes énigmes de l’histoire. Ripstein a déclaré qu’il se limitait à remplir sa vocation, qu’il pratique depuis son plus jeune âge, puisqu’il est le fils du producteur Alfredo Ripstein. Mon travail et ma passion pour le cinéma m’ont laissé des moments de désir et de succès, mais bien d’autres frustrations et échecs.

Le cinéaste a également évoqué sa façon de travailler, soulignant deux phases dans le processus de création d’un film. D’une part, l’intrigue et le scénario; et d’autre part, comment cette bande va être tournée.

Avant de tourner, nous essayons toujours de résumer le film en un mot. Tant que nous ne sommes pas clairs sur l’essence du film, nous ne commençons pas à tourner, car cette question est au cœur du scénario.

L’une des ressources les plus particulières utilisées par le réalisateur mexicain est le plan séquence. Ripstein a expliqué pourquoi il préfère cette technique. Le plan séquence donne un sens émouvant au mouvement, tandis que le cinéma avec des coupures est l’émotion de la juxtaposition. Les deux techniques sont très bonnes, mais le cinéma commercial d’aujourd’hui n’a pas de plans de séquence et même pas le montage de coupe n’a de sens, il n’y a que de la vitesse. La hâte est le pire ennemi du rassemblement, a déclaré le Mexicain.

Le sens de l’art est la fluidité que donne la caméra

Ils me disent que mes films sont lents et c’est vrai, mais c’est parce que je me concentre sur le regard et la façon d’observer les choses. Le réalisateur a également souligné que le sens de l’art est la fluidité que donne la caméra, élément fondamental du cinéma.

L’autre grande ressource principale des films du réalisateur est le noir et blanc. J’aurais fait tous mes films en noir et blanc car c’est ainsi que j’ai découvert le sens du cinéma. Ripstein a parlé du noir et blanc comme d’une beauté infinie parce que la couleur s’affaiblit. Pour clore l’événement, Juan Antonio Vigar lui a montré à travers l’écran le Biznaga de la rétrospective Award qui récompense toute la carrière du Mexicain.

Arturo Ripstein est né en 1943 dans une famille juive. Il a fait ses débuts en tant que réalisateur avec Time to Die en 1965. Il a remporté le National Fine Arts Award en 1997. En 2000, il a remporté le Golden Shell au Festival du film de San Sebastián pour La Perdition des hommes. En 2002, son film La virgen de la luxure participe au Festival du Film de Venise.