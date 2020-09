Starz Play Arabia a été lancé en 2015 en tant que premier SVOD de marque Starz en dehors des États-Unis. Désormais disponible dans 20 pays du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord et du Pakistan, le service avait jusqu’à récemment connu une croissance régulière. Après le coup de COVID-19, tout comme d’autres streamers dans le monde, Starz Arabia a connu une poussée de croissance majeure qui devrait continuer à croître grâce à une distribution supplémentaire via les chaînes Apple TV à partir de ce mois-ci.

Le co-fondateur et PDG de la société, Maaz Sheikh, a expliqué en exclusivité à Variety comment il prévoyait de soutenir cette croissance et pourquoi la perspective d’un éventuel lancement de Disney Plus dans la région ne constituait pas une «menace existentielle».

Vous avez récemment publié des chiffres indiquant une forte croissance pendant la crise des coronavirus qui au Moyen-Orient chevauchait le Ramadan, qui est toujours la haute saison télévisée pour le public arabe. Quels sont vos indicateurs clés?

En termes de consommation, nous avons augmenté d’environ trois fois notre moyenne précédente, si vous voulez. De janvier 2020 au pic de COVID-19 en avril, nous avons triplé en l’espace de quatre mois.

Pour vous donner une perspective, au moins pour notre activité, nous avons augmenté davantage en 8 semaines en termes de consommation, que nous ne l’avons fait au cours des 5 dernières années depuis que nous avons démarré l’entreprise. C’est une statistique très choquante, mais c’est vrai.

D’accord, c’est en termes de consommation. Et les abonnés?

Nous sommes actuellement à 1,8 million. Et nous avons commencé l’année à environ 1,2 million à 1,3 million. Donc, ça a été une bonne année pour nous. Nous avons très bien grandi.

La concurrence n’a-t-elle pas également bénéficié du verrouillage en termes de croissance des abonnés? Et dans quelle mesure cette croissance est-elle stable?

Je pense qu’en termes d’abonnés payants, le jury est peut-être toujours absent pour certaines des autres plateformes. Mais définitivement Netflix, Starzplay (Arabie) et OSN ont beaucoup bénéficié en termes d’abonnés payants.

La seule chose que je dirai sur les abonnés payants… c’est vrai pour nous, et je suppose que c’est également vrai pour d’autres plates-formes: personne ne sait vraiment quelle est la rigidité des abonnés qui sont venus pendant cette période. Pour ma part, nous avons certainement connu une augmentation du taux de désabonnement à mesure que le verrouillage s’est atténué. J’hésite donc toujours à dire et à déclarer la victoire sur les abonnés financiers et payants à long terme comme un effet du COVID-19. Certes, la consommation a explosé. La croissance des abonnés était là. Maintenant combien de temps ils restent, il est trop tôt pour le dire.

Quels sont vos meilleurs spectacles hollywoodiens?

Si vous regardez notre programmation aujourd’hui, elle provient de presque tous les grands studios. Pour vous donner quelques détails: «Big Bang Theory» et «Friends» – tous deux de Warners Bros. – sont deux de nos émissions phares, en ce qui concerne la consommation excessive et les minutes (de consommation). Ensuite, vous regardez «The Office» d’Universal, c’est là-haut avec eux en termes de consommation. Ensuite, vous passez à des émissions Disney comme «Grey’s Anatomy», qui vient d’ABC, c’est toujours l’une de nos meilleures émissions.

De Sony, nous avons «The Good Doctor», une nouvelle émission qui se porte très bien. De MGM nous avons «The Handmaid’s Tale»… puis il y a Showtime qui a été notre partenaire depuis le premier jour et continue d’être notre partenaire. «Billions» continue d’être une émission la plus performante.

Qu’en est-il du contenu arabe?

Pendant le COVID-19 et le Ramadan, nous avons vu cinq fois la consommation de contenu arabe que nous avons vue les années précédentes. Nous avons également expérimenté différents genres de contenu arabe, y compris la comédie, le drame et même l’action, et nous diffusons des films arabes.

Parlez-moi de vos originaux arabes

Nous avons commencé avec «Baghdad Central», que nous avons appelé notre original, même si c’était en collaboration avec Fremantle et Hulu.

Notre premier original que nous produisons localement est «Urban Legends», que nous cherchons à publier début 2020/2021 car les choses ont été retardées à cause du COVID-19. Et puis en 2021, d’ici la fin de cette année-là, nous cherchons à produire deux autres spectacles, puis 4 autres l’année suivante. C’est notre feuille de route pour le contenu original.

Votre récent pacte de distribution avec Fremantle mènera-t-il à plus d’originaux avec eux?

Cette forme de collaboration avec un studio occidental de premier plan, qui peut attirer certains des talents d’Hollywood occidental, et la mélanger avec des leads arabes et régionaux est une formule très réussie pour nous. Donc, oui, nous cherchons à faire plus de cela également. Avec «Bagdad Central», ce qui a fonctionné pour nous, c’est que le spectacle a été tourné au Maroc avec (la star américaine) Waleed Zuaiter en tête, donc cela nous a donné tous les points d’ancrage dont nous avions besoin pour que ce soit un spectacle régional, mais en même temps a donné cette qualité que nos abonnés attendent d’un spectacle occidental. C’était le meilleur des deux mondes pour nous. Nous cherchons à en faire plus avec Fremantle et d’autres studios de cette taille.

Comment «Bagdad Central» a-t-il joué pour vous?

Nous l’avons diffusé à la mi-février et nous avons eu l’opportunité d’accueillir les principaux talents, dont Waleed Zuaiter et les producteurs à Dubaï. Cela nous a certainement aidés à établir le salon localement et à le rendre plus pertinent pour la région.

En six semaines, il est devenu notre émission arabe la plus performante et l’une de nos 10 meilleures émissions dans l’ensemble. Même s’il s’agit de six épisodes – ce n’est pas un gros coffret – c’était l’un de nos 5 meilleurs spectacles en mars et avril. Et cela nous a vraiment aidés à acquérir de nouveaux clients, et c’est là que c’était vraiment le plus efficace.

Pourquoi pensez-vous que Disney Plus n’a pas encore lancé son service au Moyen-Orient?

Disney a des partenariats de licence assez étendus ici, remontant à 20-25 ans. Et leurs revenus ne sont pas simplement des licences de contenu, mais sont également beaucoup associés aux ventes de marchandises ainsi qu’au théâtre. Pour eux, il ne s’agit pas seulement de licences de contenu ou de Disney Plus. C’est une image beaucoup plus grande ici … Je pense également que le Moyen-Orient a ses propres complexités et besoins pour toute plate-forme à localiser … de la capacité à monétiser avec des méthodes de paiement (les cartes de crédit ne sont pas aussi répandues) et l’intégration des télécommunications à peut-être le gamme de langues – si vous voulez – entre l’arabe, le français et l’anglais qui sont parlés ici.

Cela dit, je pense qu’il est prudent de supposer que Disney Plus lancera son service dans la région au cours des deux prochaines années. Nous devons nous y préparer et nous supposons qu’ils le feront.

Qu’est-ce qui distingue Starz Play Arabia? Quelle est son identité spécifique?

La partie identité dans un avenir prévisible restera un mélange de contenu hollywoodien et arabe haut de gamme. Oui, Disney Plus pourrait être lancé dans la région. Mais nous voyons toujours beaucoup d’opportunités dans l’octroi de licences de contenu hollywoodien pour pouvoir créer et gérer un service très puissant qui peut rivaliser avec Disney Plus et Netflix. La raison pour laquelle nous disons cela est que, même aujourd’hui, nous constatons une consommation très équilibrée de notre service entre les différents studios et également en termes de genres différents.

Nous ne voyons pas Disney Plus comme une menace existentielle. Il existe de nombreux autres studios auxquels nous avons accès et avec lesquels nous travaillons et qui ne prévoient pas de lancer des services directs aux consommateurs dans la région MENA, et nous avons cette assurance car nous avons des partenariats avec eux depuis plusieurs années.